¿Cómo se dice afuera o fuera?: La RAE despejó totalmente esta duda

Hay palabras que parecen intercambiables, pero cuyouso depende del contexto y de la zona geográfica. Es el caso de los adverbios "fuera" y "afuera", dos formas que aparecen con frecuencia en conversaciones y medios de comunicación y que generan dudas sobre cuándo utilizar cada una.

La Fundéurae y la Real Academia Española, han explicado las diferencias entre ambas construcciones y recuerda algunos errores habituales relacionados con su empleo.

Dos formas que aparecen en el español actual.

Los ejemplos muestran que las dos opciones tienen presencia en el idioma. Expresiones como "Ya hay fiesta afuera del estadio", "El fallo tira la pelota afuera", "Desde fuera se nos ve mejor" o "La primera fábrica construida fuera de la Tierra" forman parte de usos documentados y considerados válidos.

El Diccionario panhispánico de dudas recoge que estos adverbios pueden referirse tanto a la dirección hacia el exterior de un lugar como a la situación en el exterior, siempre en función del contexto.

Una de las claves está en la variedad del español que se utilice. En América existe una mayor tendencia a emplear "afuera" cuando el lugar al que se hace referencia queda implícito, como ocurre en expresiones similares a "tiró la pelota afuera".

Cuando introducimos el término 'fuera' en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), comprobamos que se trata de un adverbio de lugar que se usa para hacer referencia "a la parte o en la parte exterior de algo".

Estoy fuera de casa.

Cuando estés fuera del país, no olvides llamarme.

Asimismo, si añadimos la preposición 'de' delante de la palabra 'fuera', entonces se trataría de una locución adverbial que se utiliza para designar '"algo que proviene de un lugar lejos al que nos encontramos en este momento".

Estas chicas no son de aquí, vienen de fuera.

Como vemos cuando queramos referirnos a cualquiera de los significados indicados anteriormente, deberemos decir 'fuera' sin añadir la 'a' al principio.

En cambio, es correcto usar el término 'afuera' cuando se quiere usar el adverbio de lugar que haga referencia a "aquello que se encuentra fuera del sitio en el que se está".

Vayamos afuera y hablamos.

Los estruendos vienen de afuera.

Fuente: uncomo.com y libertaddigital.com