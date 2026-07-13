La RAE determinó cómo se llama la cría de la tortuga

Además, esto no va solo de curiosidad. Cada vez se presta más atención a los eventos de anidación en playas y a los programas de seguimiento de tortugas marinas.

Por eso conviene tener claro de qué estamos hablando cuando alguien avisa de “una tortuga en la arena” o de “bebés saliendo del nido”. Y ahí empieza la diferencia entre lo que decimos en casa y lo que dicen los especialistas.

Una tortuga bebé se llama cría. "Cría" se refiere a una tortuga recién nacida que acaba de salir del huevo.

Para algunas especies, la etapa juvenil también puede denominarse "rana" (poco común, histórico), pero "cría" y "juvenil" son los términos estándar.

A las tortugas marinas se las suele llamar "crías de tortuga marina" hasta que crecen y se las denomina juveniles o subadultas.

En el lenguaje informal, "tortuga bebé" es una expresión ampliamente utilizada y correcta.

No existe un “cachorro” de tortuga

La respuesta que mucha gente espera es una palabra única, como “cachorro” o “polluelo”. Con las tortugas no funciona así, al menos no de forma general.

En el ámbito técnico se usan términos amplios y bastante prácticos como “cría”, “neonato” o “juvenil”, según el momento del desarrollo.

Cuando se trata de tortugas marinas, es habitual ver el término inglés “hatchling” en literatura y divulgación científica, que describe a la tortuga recién salida del huevo.

En la práctica, esto significa algo muy simple.

Si estás hablando con tu familia, “tortuga bebé” vale. Si estás informando de un hallazgo en una playa, o si lo que quieres es ser preciso, lo mejor es “cría” o “neonato” cuando acaba de nacer, y “juvenil” cuando ya no está en esa fase inicial de carrera hacia el agua.

Fuente: ecoticias.com