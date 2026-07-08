¿"El avestruz" o "la avestruz"?: la RAE determinó cuál es la correcta

En nuestro idioma, los géneros gramaticales no son una cuestión que con frecuencia causen confusión en los hablantes del español, pues a menudo se reconoce perfectamente si a cierto vocablo le corresponde el género gramatical femenino o masculino, siguiendo las normas ortográficas que rigen esto.

Sin embargo, en ciertas ocasiones nos podremos enfrentar a ciertos vocablos que causan confusión debido a que presentan ambigüedad sobre el género gramatical que les corresponde, es decir, no se distingue si se debe mencionar como masculino, femenino o incluso si el emplear ambos es válido.

La Real Academia Española (RAE) nos indica de manera concreta en el Diccionario panhispánico de dudas y el Diccionario de la lengua española que el único género gramatical que le corresponde al vocablo "avestruz" es el masculino, por lo que lo correcto es decir "el avestruz" y no "la avestruz".

Según la RAE en su cuenta oficial de X, esto se debe a una confusión con la palabra ‘ave’, que es femenino, pues dado que forma parte de ‘avestruz’, a menudo las personas creen que el género gramatical se debe respetar, sin embargo, esto no es así.

Al respecto, la RAE explica en otras palabras que el nombre ‘avestruz’ es masculino: ‘el avestruz’, ‘los avestruces’. Su uso como femenino, seguramente influido por ‘ave’, no se considera adecuado.

Fuente: ensedeciencia.com