La RAE determinó cómo se denomina la cría de la ballena

A diferencia de los peces, las ballenas son mamíferos, lo que significa que dan a luz a crías vivas y las alimentan.

Las ballenas son los mamíferos más grandes de toda la Tierra, superando con creces a los elefantes africanos, que son los mamíferos terrestres de mayor tamaño, la forma de reproducirse a pesar de estar en el agua es muy parecida, y es compartida también por otros mamíferos acuáticos como lo sería por ejemplo el delfín.

Según Whale Word, la reproducción de las ballenas varía según la especie. Las ballenas con barbas, como la jorobada o la azul, suelen aparearse en aguas cálidas y seguir un ciclo migratorio para dar a luz en las mismas zonas cada año.

Su gestación dura entre 10 y 14 meses, y los ballenatos nacen midiendo aproximadamente una cuarta parte del tamaño de su madre.

Las ballenas dentadas, como los delfines y los cachalotes, pueden reproducirse en cualquier época del año y su gestación dura entre 11 y 12 meses.

Algunas especies han mostrado comportamientos de socialización durante la reproducción, lo que las diferencia de las ballenas con barbas.

Independientemente de la especie, las madres desarrollan un fuerte vínculo con sus crías. Los ballenatos permanecen junto a sus madres hasta después del destete, que ocurre alrededor del primer año de vida, cuando ya están listos para desenvolverse en el océano.

Fuente: elespectador.com