La RAE especificó cuál es el plural de "colibrí"

Cuál es la forma correcta de denominar el plural de "colibrí". De este modo, como ya es costumbre, abro de bate… ¿El plural de colibrí es "colibrís" o "colibríes"? ¿Por cuál opción opta usted?

La Real Academia Española específica en el Diccionario panhispánico de dudas que las dos formas son válidas y correctas para el plural de ‘colibrí’, es decir, se puede decir y/o escribir "colibrís" o "colibríes" sin caer en ninguna incorrección del idioma.

La FundeuRAE nos especifica en su portal oficial, que las normas gramaticales vigentes así lo aceptan. Esto se debe a que las reglas de formación del plural, descritas en el Diccionario panhispánico de dudas, indican que los sustantivos y adjetivos terminados en -i o en -u tónicas, como en el caso de ‘colibrí’, admiten generalmente dos formas de plural, una con -es y otra con -s, en este caso, "colibrís" o "colibríes".

No obstante, también describe que en la lengua culta es preferente la construcción de plural con -es, es decir, "colibríes".

Esto mismo sucede con otro tipo de vocablos como: hindú (hindúes o hindús), tabú (tabús o tabúes), carmesí (carmesís o carmesíes), ají (ajís o ajíes), israelí (israelís o israelíes), bisturí (bisturís o bisturíes) etc.

La formación del plural, según la RAE

Como las voces no castellanas presentan mayores irregularidades, resultado evidente de su desigual adaptación a nuestro sistema morfológico, se dedicarán apartados concretos a analizar sus rasgos peculiares.

Mientras que el singular no se manifiesta con marca específica alguna, el plural lo hace con las marcas -s o -es, si bien son numerosas las palabras que permanecen invariables, de forma que la diferencia entre el singular y el plural solo se hace visible a través de adjetivos, determinantes u otros modificadores.

Aunque la recepción de una u otra marca está en función de la estructura fonológica de la palabra, existen, como se verá, numerosas excepciones.

Forman el plural con -s todos los nombres comunes y los adjetivos acabados en vocal átona, tengan acentuación llana o esdrújula. No se excluyen los acabados en diptongo.

Fuente: ensedeciencia.com y rae.es