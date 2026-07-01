La RAE resolvió cómo se llama la cría del conejo

Sin embargo, la RAE mantiene gazapo como la definición, poniendo en valor la precisión y la riqueza del español.

La Real Academia Española (RAE) sostiene que para referirse a un conejo recién nacido y que aún no ha alcanzado la madurez hay que llamarlo gazapo.

A pesar de que su uso ha disminuido en el habla cotidiana, la Academia lo mantiene vigente para preservar la precisión del léxico español.

Lo interesante es que este término tiene dos significados. En el mundo de la zoología, un gazapo es exclusivamente el hijo del conejo. Y en disciplinas de la comunicación y periodismo , se utiliza para señalar errores tipográficos en un texto.

El uso de esta palabra también se inmiscuye en el ciclo de vida de estos animales. Las conejas pueden tener varios hijos al año, compuestas por diversos gazapos.

Al nacer, estas crías presentan características muy específicas: nacen completamente sin pelo, no ven y dependen de la madre durante sus primeros días.

El término gazapo también se utiliza en otros contextos, aunque con significados diferentes. Por ejemplo, en el ámbito de la imprenta y el periodismo, se emplea para referirse a errores tipográficos o de imprenta.

Sin embargo, en zoología, su único significado es el de la cría del conejo.

Fuente: eldestapeweb.com