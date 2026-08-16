¿Se dice "este agua" o "esta agua"?: la RAE dictó sentencia y es inapelable

El agua es un sustantivo femenino. Decimos que "las aguas bajan turbias" o que el agua "está contaminada". Sin embargo, como acabamos de leer, colocamos el artículo indefinido masculino delante.

Por eso, muchos hablantes tienen dudas acerca de qué sucede en cada caso. Si decimos que hemos bebido "mucha agua", ¿por qué luego hablamos de "el" agua del mar? ¿Qué es correcto, decir "este agua" o "esta agua"? La Real Academia Española tiene la respuesta para este caso y puede sorprender.

Aunque se dice "el agua", «agua» es un nombre femenino, por lo que lo adecuado es «esta agua» (también «las aguas», «mucha agua», «el agua clara»…): «De esta agua no beberé».

Como explica la RAE, el sustantivo agua es de género femenino, pero tiene la particularidad de comenzar por la vocal a, en la que, además, recae el acento de la pronunciación.

"Por razones de fonética histórica, este tipo de palabras seleccionan en singular la forma el del artículo, en lugar de la forma femenina normal la.

Esta regla solo opera cuando el artículo antecede inmediatamente al sustantivo, de ahí que digamos el agua, el área, el hacha; pero, si entre el artículo y el sustantivo se interpone otra palabra, la regla queda sin efecto, de ahí que digamos la misma agua, la extensa área, la afilada hacha.

Puesto que estas palabras son femeninas, los adjetivos deben concordar siempre en femenino: el agua clara, el área extensa, el hacha afilada (y no el agua claro, el área extenso, el hacha afilado".

Así que debemos decir "el agua", pero "esta agua".

Fuente: larazon.es