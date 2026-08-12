¿Freído o frito?: la RAE dictó sentencia y no deja dudas

En otras palabras, hay más personas que hablan español utilizando y escribiendo “he frito” que aquellos que optan por “he freído.” Sin embargo, tal como se reveló anteriormente, ambas opciones son igualmente correctas.

De manera puntual la RAE enfatiza en la sección de Dudas Rápidas de su portal oficial que, aunque podría parecer algo raro e incorrecto para muchos, para el participio del verbo ‘freír’ son aceptadas ambas formas como igualmente válidas, es decir, "freído", como participio regular, y "frito", como participio irregular.

Esto quiere decir que usted puede emplear ambas formas de manera indiferente sin incurrir en ninguna incorrección del idioma.

Aunque alguna de las dos formas pueda sonar incorrecta, la realidad es que la RAE detalla que en el español el verbo ‘freír’, junto con ‘imprimir’ y ‘proveer’, son una excepción a la regla al ser lo únicos verbos que en la lengua actual presentan dos participios, uno regular y otro irregular: imprimido/impreso, freído/frito y proveído/provisto, con sus respectivos derivados.

Asimismo, remarca que "los dos participios pueden utilizarse indistintamente en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica, aunque la preferencia por una u otra forma varíe en cada caso".

Por otra parte, debes tomar en cuenta que esto no aplica para la función adjetiva, la cual se emplea solo de forma irregular, es decir, en el caso del verbo en cuestión, como "frito" (huevos fritos).

De esta manera, lo que sí resultaría en una total incorrección del idioma sería decir ‘huevos freídos’ o ‘papas freídas’, construcciones que se deben evitar a toda costa.

Fuente: ensedeciencia.com