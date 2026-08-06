¿San, santo y santa, va con mayúsculas o minúsculas?: la RAE explicó cómo deben escribirse

La Real Academia Española (RAE) es la institución más relevante para la regularización lingüística. La RAE explicó cómo usar los tratamientos san, santo y santa.
La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.
Los tratamientos san, santo y santa, cuando no forman parte de un nombre propio, se escriben con minúscula.
La Ortografía de la lengua española indica que los tratamientos que son apelativos que se usan para dirigirse o para aludir a una persona, se escriben con minúscula inicial, ya que son adjetivos o nombres comunes.
Así, no es apropiado escribir los antenombres (es decir, aquellos tratamientos que siempre se anteponen al nombre propio), como san, santo/a, don, doña, con mayúscula.
De esta forma, en los ejemplos iniciales, lo adecuado habría sido escribir "El papa León XIV visita Asís, la tierra de san Francisco", "Así era el verdadero rostro de santa Teresa de Jesús" y "La vida de santa Laura Montoya llega a las librerías con la novela La mujer que abrazó la selva".
En cambio, la obra antes mencionada señala que estos términos sí se escriben con mayúscula cuando no funcionan como tratamientos, sino que forman parte de un nombre propio, como puede ser un topónimo, el nombre de un monumento o de una festividad; por ejemplo: "Vivió dos años en San Francisco", "Nos vemos en la plaza de Santa Catarina" o "Empieza el veranillo de San Miguel".
También van con mayúscula las abreviaturas de estas voces: S. Francisco, Sta. Teresa, Sto. Tomás.
Se recuerda que el tratamiento san se escribe sin tilde, pues los monosílabos no se acentúan, salvo aquellos a los que les corresponde la tilde diacrítica.
Fuente: fundeu.es
En pocas palabras
- Tratamientos: San, santo y santa se escriben con minúscula si no forman parte de un nombre propio.
- Excepciones: se escribe con mayúscula cuando integran topónimos, nombres de monumentos o festividades.
- Abreviaturas: las formas abreviadas (S., Sta., Sto.) también se escriben con mayúscula.