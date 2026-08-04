¿Mayonesa o mahonesa?: la RAE la tiene bien clara pero su respuesta te sorprenderá

La mayonesa es protagonista de platos muy queridos. Su textura cremosa y su sabor suave, ligeramente ácido si se añade limón o vinagre, la convierten en el complemento perfecto para multitud de recetas.

Sin embargo, hay una duda que persiste desde hace décadas: ¿cómo se dice en español, mayonesa o mahonesa?

Cuando introducimos, por su parte, el término 'mahonesa' escrito con 'h' en la RAE comprobamos que se trata de un tipo de "salsa que se elabora batiendo aceite crudo y huevo", y que recibe este nombre por ser originaria de una localidad de Menorca llamada Mahón.

Cuando dudamos entre mayonesa o mahonesa, lo primero que debemos aclarar es que cualquiera de las dos palabras es correcta. La RAE acepta ambos usos, aunque es más habitual el primero, mayonesa. Ambas palabras nos adentran en la cuestión del origen de esta salsa.

Tradicionalmente, se ha pensado que esta salsa, elaborada a partir de huevo, aceite de oliva, zumo de limón y sal, fue descubierta por soldados franceses a mediados del siglo XVIII en Mahón, Menorca. De ahí vendría la palabra original mahones, como procedente de Mahón.

Sin embargo, algunas fuentes citan las primeras referencias de la salsa, varios años antes, también en Baleares. Según esta teoría, se llamaba "all-i-oli bó", es decir, "alioli bueno" en catalán.

Podemos concluir que ambos términos tanto mahonesa como mayonesa son correctos y están aceptados por la RAE, por lo que se pueden usar de forma indistinta.

Fuente: okdiario.com