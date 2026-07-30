La insólita palabra que muchos no saben que existe pero la RAE la sumó al diccionario

Por increíble que parezca bluyín es un sinónimo completamente correcto de los pantalones vaqueros. Lo curioso es que, según el Diccionario histórico de la lengua española es la adaptación directa de la forma en inglés blue jeans.

En el diccionario castellano bluyín significa pantalón vaquero.

La palabra bluyín fue incluída al diccionario de la lengua española, pero su significado es mucho más común de lo que resulta a simple vista. Según la Real Academia Española, se trata simplemente de un pantalón vaquero.

Además, el diccionario recoge varios sinónimos de uso más extendido, como vaquero, tejano o incluso jean, términos mucho más habituales en el lenguaje cotidiano.

Cómo se convirtió bluyín en una palabra que aparece en el diccionario oficial

El término bluyín no es una creación del español, sino una adaptación fonética del inglés blue jeans. Este anglicismo comenzó a utilizarse en el siglo XIX para referirse tanto a la tela como a los pantalones fabricados con ella.

Con el paso del tiempo, el término fue evolucionando y adaptándose a distintos idiomas. En español, especialmente en algunos países de América Latina, terminó transformándose en bluyín, respetando la pronunciación original inglesa, pero adaptada a la ortografía española.

La historia va incluso más atrás. La palabra jean proviene de un tipo de tela de algodón que se importaba desde la ciudad italiana de Génova, lo que explica su nombre original en inglés.

Es decir, aunque nos parezca una palabra muy rara para los hablantes de español de la península, lo cierto es que es un fiel reflejo de la riqueza del idioma y de cómo las expresiones viajan entre culturas y cambian de forma.

Bluyín es una palabra aguda de 2 sílabas. Las palabras agudas van acentuadas en la última sílaba.

El nombre o sustantivo es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas: personas, objetos, sensaciones, sentimientos, etc.

Pantalón vaquero o bluyín

El pantalón vaquero, de mezclilla, tejano, yin, pitusa, mahones, jeans o blue jean, adaptado al español como bluyín, son un tipo de pantalón hecho con un tejido de algodón bastante resistente llamado mezclilla o denim.

Originalmente esta era una prenda de trabajo, pero a partir de la década de 1950 se empezaron a imponer como prenda juvenil. Actualmente, los términos blue jean o jeans son anglicismos aceptados por las Academias de la Lengua Española, siempre y cuando se escriban con la grafía adaptada "bluyín" o "yin".

Fuente: okdiario.com