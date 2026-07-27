¿La piloto o la pilota? la RAE explicó cuál es el femenino de esta profesión

La Real Academia Española responde, admitiendo que la práctica va por delante de la teoría como en tantas ocasiones.

Ese avance no se limita a la aviación comercial. Las mujeres también pilotan en el Ejército del Aire y del Espacio, en la aviación naval o en competiciones como el Rally Dakar.

Su presencia ya no pasa desapercibida. Y, con ella, el lenguaje también se adapta.“Se trata de uno de esos femeninos novedosos, fruto de la reivindicación actual de formas específicas para designar a las mujeres que alcanzan territorios antes solo reservados a los hombres”, explican desde la Real Academia Española.

Fue en la edición de 2001 del diccionario de la RAE cuando pasó a catalogarse como sustantivo común en cuanto al género. Es decir, una misma forma válida para hombres y mujeres: el piloto español y la piloto. Y así es como ha venido funcionando tradicionalmente en la lengua.

Pero el uso sigue evolucionando. El femenino 'pilota', cada vez más visible aunque todavía minoritario, introduce un matiz distinto.

Como señala la RAE, da un paso más al convertir la palabra en un sustantivo de dos terminaciones: una para el masculino (piloto) y otra para el femenino (pilota). En la práctica, ambas opciones son correctas.

La elección, una vez más, no depende tanto de la norma como del uso.

En realidad, amplía la RAE, “más allá de la extrañeza que pueda causar la novedad de pilota, no hay razones para censurar su empleo, pues resulta de aplicar la pauta general de los sustantivos que designan seres sexuados cuyo masculino acaba en -o, que forman el femenino sustituyendo esa -o por una -a (como bombero/bombera, médico/médica, físico/física, etc.), pauta que tiene muy pocas excepciones (modelo, testigo)”.

Fuente: levante-emv.com