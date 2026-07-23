¿Hace mucho "espamento"? La verdad detrás de la popular palabra que no existe para la RAE

La historia y el origen real del término según la Real Academia Española

El español es una lengua viva con más de 2.300 años de historia que se fue transformando con el tiempo y las costumbres de cada región. Del mismo modo que un colectivo se llama "guagua" en Cuba, "liebre" en Chile o "buseta" en Colombia, el paso de los años deformó viejos vocablos.

Pulisic y el árbitro, a puro "espamento". Imagen ilustrativa.

En el caso de "espamento", el Diccionario de Americanismos aclara que es una variante popular rioplatense (utilizada tanto en Argentina como en Uruguay) que deriva de la palabra "aspamento", definida como la "expresión, de modo exagerado, de sentimientos, emociones o dolores". A su vez, esta palabra comparte raíces con "aspamiento" y "aspavento".