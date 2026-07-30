La ministra de Seguridad, Mercedes Rus reconoció que cuando comenzó su batalla para erradicar los celulares de las cárceles mendocinas sabía que debía desarmar dos frentes: por un lado la enorme cantidad de teléfonos que ya estaban habilitados, unos 16.800, más los ocultos en esos penales; y por otro lado los que filtraban los mismos penitenciarios, muchos de ellos extorsionados por los presos o por sus familias.
Mercedes Rus admitió que sólo este año atraparon a 33 penitenciarios corruptos
La ministra de Seguridad reveló que 4 de ellos van a ser expulsados del Servicio Penitenciarios, otros 16 están en disponibilidad, y el resto está sumariado
Esa batalla contra los celulares en las cárceles de Mendoza volvió a estar en discusión cuando esta semana se vio a un conjunto de presos del penal de San Felipe hablando desde con un conocido streaming.
Esa pelea ya dio resultados concretos: de aquellos 16.800 celulares "se secuestró ya el 70%" según confirmó la ministra, y en paralelo se atrapó a 33 penitenciarios corruptos, que de una u otra manera cedieron a las extorsiones.
"Tenemos 4 (penitenciarios) que están con proceso de cesantía, 16 que están en disponibilidad, esto es que están apartados del servicio y 13 más que están atravesando el proceso sumarial por algún caso en que quisieron ingresar un celular o le dieron un celular a un preso", detalló Rus en su paso por Séptimo Día en El Siete.
La ministra recordó que para complementar el secuestro de celulares de los presos se cambió también el sistema de comunicación del Servicio Penitenciario, que ahora usa el sistema Tetra que tiene la Policía y se sumaron 300 cámaras de videovigilancia.
"Fue una manera de proteger también al Servicio Penitenciario para que no sufra extorsiones", remarcó y admitió que detectaron situaciones de corrupción de carceleros en los penales de Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer.
El sistema de ingreso a las cárceles tendrá body scan
Rus también adelantó que al sistema único de ingreso a las cárceles, en donde se chequean desde las visitas hasta los abogados que ingresan a las cárceles, se sumará en breve un chequeo extra: tendrán body scan.
"El gobernador nos habilitó una licitación que se abre el 7 de agosto para que haya body scan para las cuatro cárceles más importantes, Almafuerte, Boulogne Sur Mer, San Felipe y San Rafael, y además un scaner de bolsos que son como los que están en los aeropuertos, lo que va a fortalecer el control.
Y adosó que eso se suma al sistema de inhibición de celulares que ya se implementa desde el año pasado para inhibir señales con el respaldo de las compañías de telefonía.
Previamente Mercedes Rus había contado en el programa Mañana es mejor de radio Nihuil, que ese sistema de inhibición comenzó a implementarse desde las cárceles de mayor seguridad, como es Almafuerte y por pabellones.
En pocas palabras
- 33 penitenciarios corruptos: fueron detectados y sancionados en Mendoza este año.
- Lucha contra celulares: se secuestró el 70% de los teléfonos y se sumaron controles.
- Refuerzo de seguridad: se implementará body scan y escáner de bolsos en las cárceles.