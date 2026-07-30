Mercedes Rus admitió que sólo este año atraparon a 33 penitenciarios corruptos

"Tenemos 4 (penitenciarios) que están con proceso de cesantía, 16 que están en disponibilidad, esto es que están apartados del servicio y 13 más que están atravesando el proceso sumarial por algún caso en que quisieron ingresar un celular o le dieron un celular a un preso", detalló Rus en su paso por Séptimo Día en El Siete.

La ministra recordó que para complementar el secuestro de celulares de los presos se cambió también el sistema de comunicación del Servicio Penitenciario, que ahora usa el sistema Tetra que tiene la Policía y se sumaron 300 cámaras de videovigilancia.

"Fue una manera de proteger también al Servicio Penitenciario para que no sufra extorsiones", remarcó y admitió que detectaron situaciones de corrupción de carceleros en los penales de Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer.

El sistema de ingreso a las cárceles tendrá body scan

Rus también adelantó que al sistema único de ingreso a las cárceles, en donde se chequean desde las visitas hasta los abogados que ingresan a las cárceles, se sumará en breve un chequeo extra: tendrán body scan.

"El gobernador nos habilitó una licitación que se abre el 7 de agosto para que haya body scan para las cuatro cárceles más importantes, Almafuerte, Boulogne Sur Mer, San Felipe y San Rafael, y además un scaner de bolsos que son como los que están en los aeropuertos, lo que va a fortalecer el control.

Y adosó que eso se suma al sistema de inhibición de celulares que ya se implementa desde el año pasado para inhibir señales con el respaldo de las compañías de telefonía.

Previamente Mercedes Rus había contado en el programa Mañana es mejor de radio Nihuil, que ese sistema de inhibición comenzó a implementarse desde las cárceles de mayor seguridad, como es Almafuerte y por pabellones.