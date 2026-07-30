El gobierno de Javier Milei oficializó en las últimas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece severamente la política migratoria nacional. La nueva normativa establece la prohibición de ingreso y la expulsión del territorio de aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio, inciten a la violencia contra ciudadanos argentinos o ultrajen los símbolos patrios.
Argentina expulsará a extranjeros que inciten el odio contra el país o los ciudadanos argentinos: qué dice el nuevo decreto
El Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones. A partir de ahora, se prohibirá el ingreso o se cancelará la residencia de quienes inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o ultrajen símbolos patrios. Los detalles de la normativa y las excepciones.
La medida, comunicada inicialmente por la Oficina del Presidente y publicada este jueves en el Boletín Oficial, introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones N° 25.871. Según se desprende de la comunicación oficial, la decisión responde a una serie de "recientes manifestaciones de hostilidad" dirigidas hacia la República Argentina.
El detonante: agresiones en redes sociales
Desde el Ejecutivo fundamentan la urgencia del decreto en una escalada de tensiones hacia el país que, según señalan, encontró su punto álgido durante el último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Este clima se trasladó rápidamente al ecosistema digital, donde el conflicto escaló e incluyó manifestaciones públicas de figuras y referentes de otros países en detrimento de la nacionalidad argentina.
"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable", subrayó la cuenta oficial de la Presidencia en las horas previas a la publicación del decreto. Y sentenció de forma tajante: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
Las claves del DNU: qué cambia en la Ley de Migraciones
El documento firmado por el Presidente y el pleno del gabinete altera tres artículos centrales que rigen el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional:
- Prohibición de ingreso (Artículo 1°): Incorpora el inciso m al artículo 29 de la ley vigente. Establece como causal de impedimento para entrar al país el haber dirigido mensajes de odio —de forma oral o escrita—, incitado a la violencia contra el pueblo argentino por su nacionalidad, o participado en el ultraje de símbolos patrios.
- Cancelación de residencia y deportación (Artículos 2° y 3°): Suma el inciso h al artículo 62 y modifica el 63. Determina que los extranjeros que ya residan en el país y cometan estos mismos actos perderán su radicación. Esta cancelación conlleva la intimación a abandonar la Argentina en un plazo fijado o, en su defecto, la expulsión directa del territorio, evaluando las circunstancias fácticas de cada caso.
El límite a la medida: qué pasa con la crítica política
Para evitar posibles conflictos legales vinculados a la libertad de expresión, la redacción final del decreto introduce una salvedad específica sobre qué se considera un "mensaje de odio".
Tanto en la restricción de ingreso como en la cancelación de residencias, la norma aclara expresamente que en ningún caso podrán encuadrarse dentro de estas sanciones "aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana". De esta manera, el texto busca separar la discriminación por nacionalidad del legítimo ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
En pocas palabras
- Expulsión de extranjeros: Argentina prohibirá el ingreso o cancelará la residencia de quienes inciten a la violencia o ultrajen símbolos patrios.
- Fundamento del DNU: La medida busca responder a recientes manifestaciones de hostilidad y discursos de odio contra el país en el ámbito digital.
- Excepción a la norma: Las expresiones de disenso ideológico, crítica política, académica o ciudadana no serán penalizadas.