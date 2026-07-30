Argentina expulsará a extranjeros que inciten el odio contra el país o los ciudadanos argentinos: qué dice el nuevo decreto

"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable", subrayó la cuenta oficial de la Presidencia en las horas previas a la publicación del decreto. Y sentenció de forma tajante: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Las claves del DNU: qué cambia en la Ley de Migraciones

El documento firmado por el Presidente y el pleno del gabinete altera tres artículos centrales que rigen el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional:

Prohibición de ingreso (Artículo 1°): Incorpora el inciso m al artículo 29 de la ley vigente. Establece como causal de impedimento para entrar al país el haber dirigido mensajes de odio —de forma oral o escrita—, incitado a la violencia contra el pueblo argentino por su nacionalidad, o participado en el ultraje de símbolos patrios.

Incorpora el inciso m al artículo 29 de la ley vigente. Establece como causal de impedimento para entrar al país el haber dirigido mensajes de odio —de forma oral o escrita—, incitado a la violencia contra el pueblo argentino por su nacionalidad, o participado en el ultraje de símbolos patrios. Cancelación de residencia y deportación (Artículos 2° y 3°): Suma el inciso h al artículo 62 y modifica el 63. Determina que los extranjeros que ya residan en el país y cometan estos mismos actos perderán su radicación. Esta cancelación conlleva la intimación a abandonar la Argentina en un plazo fijado o, en su defecto, la expulsión directa del territorio, evaluando las circunstancias fácticas de cada caso.

El límite a la medida: qué pasa con la crítica política

Para evitar posibles conflictos legales vinculados a la libertad de expresión, la redacción final del decreto introduce una salvedad específica sobre qué se considera un "mensaje de odio".

Tanto en la restricción de ingreso como en la cancelación de residencias, la norma aclara expresamente que en ningún caso podrán encuadrarse dentro de estas sanciones "aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana". De esta manera, el texto busca separar la discriminación por nacionalidad del legítimo ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.