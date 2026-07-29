Aduana confiscó el contrabando más tierno de la historia: lo intentaron ingresar a Uruguay

Un control de rutina de la Aduana detectó un caso de contrabando inusual en el puente internacional. El cruce terrestre une las ciudades de Colón, en Argentina, con la localidad de Paysandú, ubicada en Uruguay.
Los agentes de frontera inspeccionaron un automóvil particular que transitaba por el paso habilitado. En su interior, el vehículo escondía trece cachorros y un perro adulto que eran transportados de forma clandestina.
El personal a cargo del procedimiento descubrió a los animales ocultos en distintos espacios del habitáculo. Se trataba de ejemplares de la raza Dachshund, conocida de manera popular como perro salchicha.
Los ocupantes del rodado no presentaron la documentación exigida por la ley. Tampoco contaban con los certificados de salud necesarios para cruzar la frontera legalmente. Por ese motivo, las autoridades frenaron el paso del automóvil durante la inspección.
Entre los canes rescatados había doce cachorros de tamaño muy pequeño. Los especialistas indicaron que los perritos tenían alrededor de un mes de edad al momento del operativo. Una hembra adulta acompañaba al grupo dentro del auto. Los animales soportaban malas condiciones de hacinamiento durante el traslado sin ningún tipo de cuidado.
Operativo de la Aduana
Ante la falta de papeles, los funcionarios dispusieron la incautación inmediata de los trece animales. El incumplimiento de las normativas sanitarias vigentes llevó a los trabajadores a retener a las mascotas de forma preventiva. Buscan asegurar el cumplimiento de las leyes de tránsito internacional para el movimiento de seres vivos.
El servicio de Sanidad Animal tomó la custodia de los perros luego del procedimiento. Los profesionales de esa dependencia evaluarán el estado general de todos los ejemplares. El objetivo principal consiste en garantizar el bienestar físico de la camada tras un viaje irregular. Después, el Instituto Nacional de Bienestar Animal definirá si aplica una cuarentena sanitaria para toda la especie.
Las dependencias oficiales evalúan trasladar a los perros hacia alguna organización protectora local. En ese lugar podrán recibir la atención veterinaria adecuada para lograr una recuperación rápida.
Las tareas previstas incluyen la vacunación contra enfermedades habituales de la raza. También analizan la esterilización de los ejemplares. El episodio expone la necesidad de mantener controles fronterizos estrictos para evitar riesgos sanitarios en ambos países.
En pocas palabras
- Aduana interceptó un vehículo con trece cachorros y un perro adulto ocultos en el puente internacional.
- Los animales, de raza Dachshund, no contaban con los permisos sanitarios obligatorios para cruzar a Uruguay.
- Los canes fueron incautados y puestos a disposición del servicio de Sanidad Animal para evaluar su estado y bienestar.