Aduana confiscó el contrabando más tierno de la historia: lo intentaron ingresar a Uruguay

Los agentes de Aduana encontraron 12 cachorros que eran transportados de manera ilegar a través de la frontera.

Los ocupantes del rodado no presentaron la documentación exigida por la ley. Tampoco contaban con los certificados de salud necesarios para cruzar la frontera legalmente. Por ese motivo, las autoridades frenaron el paso del automóvil durante la inspección.

Entre los canes rescatados había doce cachorros de tamaño muy pequeño. Los especialistas indicaron que los perritos tenían alrededor de un mes de edad al momento del operativo. Una hembra adulta acompañaba al grupo dentro del auto. Los animales soportaban malas condiciones de hacinamiento durante el traslado sin ningún tipo de cuidado.

Operativo de la Aduana

Ante la falta de papeles, los funcionarios dispusieron la incautación inmediata de los trece animales. El incumplimiento de las normativas sanitarias vigentes llevó a los trabajadores a retener a las mascotas de forma preventiva. Buscan asegurar el cumplimiento de las leyes de tránsito internacional para el movimiento de seres vivos.

El servicio de Sanidad Animal tomó la custodia de los perros luego del procedimiento. Los profesionales de esa dependencia evaluarán el estado general de todos los ejemplares. El objetivo principal consiste en garantizar el bienestar físico de la camada tras un viaje irregular. Después, el Instituto Nacional de Bienestar Animal definirá si aplica una cuarentena sanitaria para toda la especie.

Funcionarios de la Dirección Nacional de #Aduanas #incautaron 13 #perros de raza Dachshund, conocidos como “#salchicha”, que eran trasladados de forma oculta en un vehículo que pretendía ingresar a Uruguay desde Argentina.



El procedimiento se realizó en el puente internacional… pic.twitter.com/6fX04NdQIJ — Rodrigo Mesías (@RodrigoMesias7) July 29, 2026

Las dependencias oficiales evalúan trasladar a los perros hacia alguna organización protectora local. En ese lugar podrán recibir la atención veterinaria adecuada para lograr una recuperación rápida.

Las tareas previstas incluyen la vacunación contra enfermedades habituales de la raza. También analizan la esterilización de los ejemplares. El episodio expone la necesidad de mantener controles fronterizos estrictos para evitar riesgos sanitarios en ambos países.