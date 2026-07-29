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¿Ya lo probaste?

Chau manchas negras: el truco infalible para eliminar la humedad y el moho del baño

Expertos en mantenimiento revelan por qué la silicona antihongos es la solución ideal para sellar duchas, bañeras y azulejos. El simple truco

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Aplicar silicona antihongos, una solución efectiva para cuidar el baño y eliminar las manchas negras. Foto ilustrativa de IA. 

Aplicar silicona antihongos, una solución efectiva para cuidar el baño y eliminar las manchas negras. Foto ilustrativa de IA. 

El baño es, sin dudas, el sector de la casa más propenso a acumular humedad. El vapor de la ducha, la condensación diaria y el agua corriente crean el escenario perfecto para la aparición de moho, reflejado en esas molestas manchas negras sobre las juntas de piletas, bañeras y azulejos. Frente a esta problemática recurrente, los especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan un simple y definitivo truco: reemplazar el sellador viejo por silicona antihongos.

A diferencia de los productos tradicionales, esta variedad está formulada con polímeros de silicona y aditivos fungicidas que impiden el desarrollo de microorganismos. Una vez que cura, genera una barrera impermeable y altamente flexible que impide el paso del agua.

Las manchas negras en el ba&ntilde;o, un asco. Por suerte existe una soluci&oacute;n. Foto: archivo&nbsp;

Las manchas negras en el baño, un asco. Por suerte existe una solución. Foto: archivo

No obstante, los expertos aclaran un punto clave: no elimina el moho alojado detrás de los revestimientos ni arregla filtraciones estructurales dentro de la pared, cuestiones que deben repararse previamente.

Ventajas de la silicona antihongos y cuándo conviene reemplazarla: el truco

Aplicar este insumo ofrece múltiples beneficios respecto de la silicona común. Además de contener agentes preventivos contra el moho, soporta de forma superior el vapor continuo, conserva su elasticidad por más tiempo sin resquebrajarse, disminuye los riesgos de filtraciones y mantiene una estética impecable al evitar el oscurecimiento de las uniones.

Silicona antihongos para el ba&ntilde;o, una soluci&oacute;n al alcance de la mano. Foto: archivo&nbsp;

Silicona antihongos para el baño, una solución al alcance de la mano. Foto: archivo

En cuanto a su vida útil, un sellador de buena calidad aplicado de forma correcta y en un ambiente con ventilación adecuada puede durar impecable entre cinco y diez años. Sin embargo, si se percibe que se desgarra, se endurece, pierde adherencia, se agrieta o presenta manchas imposibles de quitar, ha llegado el momento de recambiarlo.

Para realizar el trabajo con éxito, la recomendación fundamental de los profesionales es remover minuciosamente todo el material antiguo antes de colocar la nueva capa. De esta forma, se garantiza la máxima adherencia y una protección duradera para mantener las juntas secas y libres de hongos.

En pocas palabras

  • Silicona antihongos: es la solución recomendada por expertos para sellar baños y evitar manchas de humedad.
  • Prevención de moho: este producto, con fungicidas, crea una barrera impermeable que impide el desarrollo de hongos.
  • Reemplazo y durabilidad: se recomienda cambiar el sellador viejo para asegurar adherencia y protección duradera.
Resumen generado por Thinkindot AI

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