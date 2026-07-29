Chau manchas negras: el truco infalible para eliminar la humedad y el moho del baño

Ventajas de la silicona antihongos y cuándo conviene reemplazarla: el truco

Aplicar este insumo ofrece múltiples beneficios respecto de la silicona común. Además de contener agentes preventivos contra el moho, soporta de forma superior el vapor continuo, conserva su elasticidad por más tiempo sin resquebrajarse, disminuye los riesgos de filtraciones y mantiene una estética impecable al evitar el oscurecimiento de las uniones.

Silicona antihongos para el baño, una solución al alcance de la mano. Foto: archivo

En cuanto a su vida útil, un sellador de buena calidad aplicado de forma correcta y en un ambiente con ventilación adecuada puede durar impecable entre cinco y diez años. Sin embargo, si se percibe que se desgarra, se endurece, pierde adherencia, se agrieta o presenta manchas imposibles de quitar, ha llegado el momento de recambiarlo.

Para realizar el trabajo con éxito, la recomendación fundamental de los profesionales es remover minuciosamente todo el material antiguo antes de colocar la nueva capa. De esta forma, se garantiza la máxima adherencia y una protección duradera para mantener las juntas secas y libres de hongos.