DIY: cómo coser un bolso de viaje carry on con las medidas permitidas en el avión

Es importante tener un bolso de la medida correcta para llevar arriba en el avión y no tener que despachar la valija. Con un DIY se puede coser un bolso de viaje práctico, sencillo y muy útil. Teniendo en cuenta que las medidas de los bolsos tipo carry-on suelen ser de 45 cm de alto por 25 de ancho aproximadamente, aunque varían en las aerolíneas.
Cómo coser un bolso de viaje con un DIY y las medidas del avión
Para confeccionar este DIY o truco de costura conviene usar una tela impermeable y resistente de mochila, como cordura o tela antidesgarros. Prepara tu máquina de coser, el papel para moldes, las tijeras y a confeccionar.
- Corta las piezas de tela siguiendo las medidas que se indican en el DIY y realizando los patrones en papel para cada parte.
- Corta las telas y únelas enfrentando derechos. Coloca los bolsillos delanteros.
- Coloca las cintas mochileras con una costura recta. Coloca los cierres y une las piezas finales con el forro interno.
Un DIY y algo más: consejos y trucos para armar el bolso de viaje
Antes de armar la valija o el bolso para tu próximo viaje, lo ideal es pensar y planificar bien lo importante, lo indispensable y luego organizar las cosas que no son tan necesarias para el recorrido.
Realiza una planificación previa del viaje. Piensa en la cantidad de días, el tipo de actividades a realizar y el clima del destino al que viajas. No es lo mismo un viaje de relax en la playa que un viaje de montaña. con excursiones constantes.
Realiza una lista detallada de mudas o cambios de ropa, revisa la agenda y chequea el pronóstico del tiempo durante esos días. Existe un truco o técnica para calcular las cosas que conviene llevar en viajes de una semana: la fórmula 5,4,3,2,1. Consiste en colocar 5 pares de ropa interior y medias, 4 prendas superiores, 3 pantalones, 2 pares de calzado y 1 abrigo.
Para empacar mejor, lo ideal es enrollar la ropa. Este truco permite guardar más cosas en el bolso y evitar que todo se amontone y arrugue. Es ideal para remeras, jeans y ropa deportiva.
Coloca siempre las zapatillas en bolsas para que no ensucien la ropa y organízalas de acuerdo al uso. Lo que vas a usar todo el tiempo no debería estar en el fondo de la valija.
Para todo viaje, lleva siempre la documentación importante en sobre en la mochila o riñonera y una muda de ropa por si pasa algo con la valija o hay que esperar la habitación del hotel.
En pocas palabras
- DIY de bolso: Aprende a coser un bolso de viaje carry-on con medidas permitidas en cabina.
- Tela y medidas: Usa tela impermeable y considera las dimensiones aproximadas de 45x25 cm.
- Consejos de viaje: Planifica tu equipaje con la fórmula 5,4,3,2,1 y enrolla la ropa.