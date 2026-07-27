DIY: cómo coser un bolso de viaje carry on con las medidas permitidas en el avión

Realiza una planificación previa del viaje. Piensa en la cantidad de días, el tipo de actividades a realizar y el clima del destino al que viajas. No es lo mismo un viaje de relax en la playa que un viaje de montaña. con excursiones constantes.

Realiza una lista detallada de mudas o cambios de ropa, revisa la agenda y chequea el pronóstico del tiempo durante esos días. Existe un truco o técnica para calcular las cosas que conviene llevar en viajes de una semana: la fórmula 5,4,3,2,1. Consiste en colocar 5 pares de ropa interior y medias, 4 prendas superiores, 3 pantalones, 2 pares de calzado y 1 abrigo.

Consejos de viaje útiles y necesarios.

Para empacar mejor, lo ideal es enrollar la ropa. Este truco permite guardar más cosas en el bolso y evitar que todo se amontone y arrugue. Es ideal para remeras, jeans y ropa deportiva.

Coloca siempre las zapatillas en bolsas para que no ensucien la ropa y organízalas de acuerdo al uso. Lo que vas a usar todo el tiempo no debería estar en el fondo de la valija.

Para todo viaje, lleva siempre la documentación importante en sobre en la mochila o riñonera y una muda de ropa por si pasa algo con la valija o hay que esperar la habitación del hotel.