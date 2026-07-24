DIY: cose tu propia lonchera de tela para llevar la comida al trabajo

Trasladar los alimentos requiere de muchos cuidados y recomendaciones para evitar que la comida se ponga fea, sobre todo si llevamos productos que necesitan de frío. Esta lonchera se tiene que coser con un poco de tela impermeable dentro y un buen cierre para que no pierda.

Un DIY de costura para llevar el almuerzo al trabajo.

Las ventajas de la costura en casa y de cualquier truco son justamente esas: con cualquier pedazo de tela se puede coser algo útil y necesario en el día a día. La lonchera de tela se adapta a los bolsos, no ocupa mucho espacio, no se rompe con los golpes y se puede lavar todos los fines de semana en el lavarropas.