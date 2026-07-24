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DIY: cose tu propia lonchera de tela para llevar la comida al trabajo

Con un poco de tela y un DIY de costura se puede hacer una bolsa para llevar la vianda al trabajo o a la escuela

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY de costura artesanal. 

Un DIY de costura artesanal. 

Cuando queremos trasladar nuestros alimentos al trabajo, la escuela o la universidad sin que se pongan feos y sin que el recipiente de plástico se abra en la mochila, podemos buscar un DIY de costura y confeccionar una lonchera para la comida.

Trasladar los alimentos requiere de muchos cuidados y recomendaciones para evitar que la comida se ponga fea, sobre todo si llevamos productos que necesitan de frío. Esta lonchera se tiene que coser con un poco de tela impermeable dentro y un buen cierre para que no pierda.

Un DIY de costura para llevar el almuerzo al trabajo.&nbsp;

Un DIY de costura para llevar el almuerzo al trabajo.

Las ventajas de la costura en casa y de cualquier truco son justamente esas: con cualquier pedazo de tela se puede coser algo útil y necesario en el día a día. La lonchera de tela se adapta a los bolsos, no ocupa mucho espacio, no se rompe con los golpes y se puede lavar todos los fines de semana en el lavarropas.

DIY paso a paso: cómo coser una lonchera de tela para la comida

Para este DIY vas a necesitar moldes de papel para marcar las piezas de tela, tela para la parte exterior del truco, tela metalizada impermeable para el interior, hilo, aguja, tijeras, alfileres y cinta albies para el borde de la lonchera.

La tela metalizada es muy importante para impermeabilizar el interior; se compra en cualquier retacería como tela térmica aluminizada.

  1. Para comenzar con el DIY, corta las piezas de tela interna y externa, los bolsillos, el cierre y las tiras para agarrar el bolso.
  2. Enfrenta los derechos de tela de la base y une las piezas como se muestra en el video. Coloca las tiras y el bolsillo delantero.
  3. Une las piezas hasta formar el bolso y coloca el cierre en el borde y ajusta con alfileres.
  4. Realiza el forro con la tela aluminizada. Colócalo en el interior del bolso junto con el cierre.

Otro DIY de costura: cómo coser un portacubiertos

Para coser el portacubiertos, simplemente hay que cortar un rectángulo de tela del mismo estampado del bolso o lonchera.

Coloca un abrojo para cerrar el portacubiertos.&nbsp;

Coloca un abrojo para cerrar el portacubiertos.

Coloca por encima dos rectángulos de tela plástica para introducir los cubiertos y un poco de cinta adhesiva. En el tutorial del DIY o truco anterior se puede ver bien el paso a paso.

En pocas palabras

  • DIY de lonchera: Crea tu propia bolsa de tela impermeable para llevar la comida al trabajo o escuela, evitando derrames.
  • Ventajas prácticas: Las loncheras caseras se adaptan a bolsos, son lavables y evitan el uso de plásticos.
  • Pasos básicos: Cortar piezas de tela, unir con forro impermeable y colocar un cierre seguro para finalizar el proyecto.
Resumen generado por Thinkindot AI

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