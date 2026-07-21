DIY de costura en casa: 3 cosas que se pueden hacer con unos soquetes que ya no usas

En primer lugar, si las medias tienen un pequeño orificio en la parte donde van los dedos, no hace falta tirarlos a la basura automáticamente. Se pueden arreglar las medias con un simple DIY que consiste en introducir un foco viejo en el soquete, colocándolo del revés, y coser a mano con puntada invisible el agujero. La media te va a durar un tiempo más.

El lavado de la ropa es clave para que dure más tiempo.

Si usas medias para hacer algún deporte o actividad sobre el suelo de la casa, lo ideal es usar los soquetes con plástico antideslizante debajo. Esta pieza de ropa es muy útil, es más limpia y la tela no se desgasta tanto.

Lava las medias semanalmente para eliminar el olor a transpiración o humedad. Lo mejor es tener más de un par para ir rotando y no gastar siempre los mismos. Lo mejor es lavarlas a mano, pero si usas el lavarropas, colócalas en bolsas de tela con orificios para ropa interior y no uses suavizante.