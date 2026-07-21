DIY de costura en casa: 3 cosas que se pueden hacer con unos soquetes que ya no usas

DIY de costura: ¿qué puedo hacer con unas medias viejas que tengo en casa?
Con esos soquetes que tienes de más o que ya no vas a usar, puedes realizar tres DIY diferentes, sencillos, sin mucho trabajo y con poco dinero. Para algunos vas a necesitar hilo y aguja.
- El primer DIY consiste en usar las medias viejas para confeccionar bolsitas aromáticas. Lava bien la prenda de ropa, cada par; si es necesario, desinfecta y blanquea con vinagre y bicarbonato. Coloca en el interior lavanda fresca, piedras aromáticas, hierbas con olores ricos y esencias, y cierra la media con una cinta. Se puede poner en cajones, armarios o en el interior de un bolso.
- Utiliza esta prenda de ropa como funda protectora de calzado. Si vas a viajar y quieres cubrir la punta de las zapatillas, botas o sandalias, se pueden cubrir con soquetes viejos y limpios para que el roce no dañe los materiales.
- La tercera opción de DIY consiste en confeccionar marionetas para niños. Hay que rellenar las medias con vellón, coser la base y colocar ojos, perlitas y lana para dar forma al cabello.
Un DIY y algo más: cómo cuidar las medias para que duren más
Más allá de su reutilización en costura, las medias o soquetes se pueden cuidar para no tener que estar comprando pares nuevos constantemente. Es normal que se gasten o ensucien porque están en contacto con los pies, con los calzados y el piso. Es una prenda de ropa delicada que inevitablemente en algún momento se tiene que cambiar.
En primer lugar, si las medias tienen un pequeño orificio en la parte donde van los dedos, no hace falta tirarlos a la basura automáticamente. Se pueden arreglar las medias con un simple DIY que consiste en introducir un foco viejo en el soquete, colocándolo del revés, y coser a mano con puntada invisible el agujero. La media te va a durar un tiempo más.
Si usas medias para hacer algún deporte o actividad sobre el suelo de la casa, lo ideal es usar los soquetes con plástico antideslizante debajo. Esta pieza de ropa es muy útil, es más limpia y la tela no se desgasta tanto.
Lava las medias semanalmente para eliminar el olor a transpiración o humedad. Lo mejor es tener más de un par para ir rotando y no gastar siempre los mismos. Lo mejor es lavarlas a mano, pero si usas el lavarropas, colócalas en bolsas de tela con orificios para ropa interior y no uses suavizante.