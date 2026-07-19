Cómo construir una mesa para la casa con un DIY y un par de palets viejos

Los palets se usan muchísimo para construir y decorar ambientes. Originalmente, estas piezas cuadradas de madera fueron diseñadas como plataformas de base para agrupar, almacenar, trasladar y separar mercaderías de todo tipo.

Son una especie de repisa o estructura de madera que se coloca sobre el suelo y sobre la cual se puede poner mercadería sin que toque el piso ni se dañe. El diseño de estos bloques de madera está pensado para que se puedan levantar sin problemas y se pueden mover con autoelevadores.

Estas estructuras de madera se pueden reutilizar.

Son una pieza de logística y estandarización en la industria que facilita muchísimo las tareas. Generalmente son de madera, pero también existen de metal o plástico. También se cubren con plásticos o mallas para proteger la carga o mercancía a trasladar.

Cuando conseguimos palets usados o tenemos en casa (se pueden conseguir en supermercados mayoristas), tenemos varias oportunidades de DIY o tenemos leña para la estufa. Hoy te voy a enseñar a construir una mesa para la casa y de paso reutilizar los palets viejos.

DIY paso a paso: cómo hacer una mesa con palets viejos

Para recuperar los palets y darles una nueva oportunidad en casa, vas a necesitar algunos materiales de construcción o carpintería y un poco de paciencia para seguir el truco.

Este modelo de mesa es ideal para colocar en el living de casa, en una casa de juegos o en un quincho para recibir visitas. Solo se necesitan un par de palets que tienen que estar previamente lijados, limpiados, pintados y, si lo deseas, barnizados.