Cómo construir una mesa para la casa con un DIY y un par de palets viejos

Todos tenemos en casa materiales de construcción u objetos para construir que juntan mugre en un rincón y no sirven para nada.
Esto no es del todo cierto, ya que si los materiales están en buen estado, se pueden crear con ellos muchísimas cosas; solo hay que buscar un DIY y tener una caja de herramientas.
Trucos de casa: qué son los palets y para qué se usan
Generalmente, cuando hemos trasladado algún electrodoméstico o tenemos algún conocido que trabaje con mercadería pesada, es probable que tengamos algunos palets de madera o la posibilidad de conseguirlos sin problemas.
Los palets se usan muchísimo para construir y decorar ambientes. Originalmente, estas piezas cuadradas de madera fueron diseñadas como plataformas de base para agrupar, almacenar, trasladar y separar mercaderías de todo tipo.
Son una especie de repisa o estructura de madera que se coloca sobre el suelo y sobre la cual se puede poner mercadería sin que toque el piso ni se dañe. El diseño de estos bloques de madera está pensado para que se puedan levantar sin problemas y se pueden mover con autoelevadores.
Son una pieza de logística y estandarización en la industria que facilita muchísimo las tareas. Generalmente son de madera, pero también existen de metal o plástico. También se cubren con plásticos o mallas para proteger la carga o mercancía a trasladar.
Cuando conseguimos palets usados o tenemos en casa (se pueden conseguir en supermercados mayoristas), tenemos varias oportunidades de DIY o tenemos leña para la estufa. Hoy te voy a enseñar a construir una mesa para la casa y de paso reutilizar los palets viejos.
DIY paso a paso: cómo hacer una mesa con palets viejos
Para recuperar los palets y darles una nueva oportunidad en casa, vas a necesitar algunos materiales de construcción o carpintería y un poco de paciencia para seguir el truco.
Este modelo de mesa es ideal para colocar en el living de casa, en una casa de juegos o en un quincho para recibir visitas. Solo se necesitan un par de palets que tienen que estar previamente lijados, limpiados, pintados y, si lo deseas, barnizados.
- El primer paso consiste en cubrir los huecos del palet que será la parte de apoyo de la mesa. Este paso es importante para que no queden los huecos y se caigan las cosas que coloquemos sobre la mesa. Cortando dos maderas de otro palet se puede resolver. Si no, se pueden dejar descubiertos y se coloca un vidrio de mesa por encima.
- Une los palés atornillando con el taladro. Tiene que quedar bien sólida.
- Coloca en la parte de base ruedas de metal para trasladar la mesa, como se muestra en el DIY.