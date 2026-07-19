Cómo hacer tu propio líquido limpiaparabrisas casero para autos: ingredientes accesibles y fácil paso a paso

Este líquido limpiaparabrisas se puede preparar de manera casera, si el costo de los que venden en el mercado es alto y a uno le duele gastar más de la cuenta en este producto.

Auto: cómo hacer líquido limpiaparabrisas casero

SI el objetivo es lograr que el parabrisas esté reluciente y así prevenir accidentes, es una muy buena idea poner manos a la obra y fabricar limpiaparabrisas casero, con un fácil paso a paso e ingredientes de fácil acceso.

La fórmula más utilizada y clásica por los conductores, consiste en mezclar 1/3 de limpiaparabrisas con 2/3 partes de agua.

Otra opción es usando agua con un poco de detergente para lavar los platos. Eso sí, hay que utilizar muy poca cantidad porque este producto suele ser muy concentrado, para evitar posibles obstrucciones en el sistema en el circuito de sistema del auto .

. Si el auto reside en zonas frías y donde el líquido limpiaparabrisas puede llegar a congelarse, lo mejor es mezclar 1/2 partes de vinagre con ½ de agua.

reside en zonas frías y donde el líquido limpiaparabrisas puede llegar a congelarse, lo mejor es mezclar 1/2 partes de vinagre con ½ de agua. Otra opción para que no se congele el líquido limpiaparabrisas del vehículo, es mezclar ¼ de amoníaco con ¼ de agua.

Este líquido limpiaparabrisas, con estos ingredientes, está formulado específicamente con agentes desengrasantes y detergentes que ablandan y eliminan la suciedad difícil (como insectos, excrementos de aves o grasa del asfalto).