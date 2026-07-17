El auto de pasajeros más vendido de Argentina mueve sus fichas en el mercado local. Fiat lanzó oficialmente en el país el Cronos Model Year 2027 (MY2027), una sutil actualización de equipamiento y reorganización de gama para el sedán compacto que se produce en la planta cordobesa de Ferreyra. El modelo llega para consolidar su liderazgo comercial en un contexto complejo para el sector, donde los patentamientos generales de 0km cayeron un 12,8% en junio y los vehículos importados ya representan siete de cada diez ventas.
Fiat lanzó su auto más vendido: renovación de gama, precios y un reclamo por seguridad
Fiat Cronos, el sedán fabricado en Córdoba actualizó su equipamiento de cara al segundo semestre de 2026. Estrena ópticas Full LED, reestructura sus versiones y mantiene su motor 1.3 litros. Los airbags siguen siendo su punto más discutido
A pesar de la renovación, el automóvil de la marca italiana mantiene intacta su configuración mecánica y estira una histórica asignatura pendiente en lo que respecta a la protección de los ocupantes.
Mecánica conocida y novedades en el equipamiento
En el apartado mecánico no hay sorpresas. El Fiat Cronos MY2027 conserva la confiable y conocida motorización que lo caracteriza:
- Motor: naftero Firefly de 1.3 litros, 8 válvulas.
- Potencia y torque: 99 caballos de fuerza y 128 Nm de torque.
- Transmisión: manual de cinco velocidades o automática del tipo CVT (variación continua).
- Tracción: delantera.
La principal novedad de esta actualización se concentra en el corazón de la gama. La variante Drive 1.3 MT pasa a denominarse Drive Plus 1.3 MT y suma un importante salto estético y funcional al incorporar faros delanteros Full LED y faros antiniebla LED. El resto de las opciones de la oferta permanece prácticamente sin modificaciones estéticas ni de confort.
Nuevo Fiat Cronos: seguridad y precios para Argentina
El aspecto más cuestionado del Cronos sigue estando en su dotación de seguridad pasiva, ya que la dotación de airbags continúa siendo una diferencia importante entre las distintas configuraciones: la versión Precision CVT (la más costosa) es la única que ofrece cuatro airbags (dos frontales y dos laterales), mientras que las otras tres variantes de la gama siguen equipadas únicamente con las dos bolsas de aire frontales obligatorias por ley.
A nivel general, el equipamiento de seguridad de serie para todas las versiones incluye:
- Control electrónico de estabilidad (ESC) y control de tracción (TC).
- Asistente de arranque en pendiente.
- Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD).
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.
- Anclajes ISOFIX para sillas infantiles.
La nueva gama 2027 quedó compuesta por cuatro versiones, todas respaldadas por una garantía oficial de tres años o 100.000 kilómetros. Los precios sugeridos al público para este lanzamiento son:
- Fiat Cronos Like 1.3 MT: $33.340.000
- Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT: $35.660.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 CVT: $40.720.000
- Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: $41.340.000
Este recambio de año-modelo se produce mientras el vehículo cordobés atraviesa otro período de éxito en los concesionarios. En el acumulado del primer semestre de 2026, el Cronos registró 12.058 patentamientos, consolidándose en la cima del mercado de autos de pasajeros por delante del Peugeot 208 (11.470 unidades) y del Ford Territory (10.592), según las últimas estadísticas del mercado automotor argentino.