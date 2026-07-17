Fiat lanzó su auto más vendido: renovación de gama, precios y un reclamo por seguridad

Motor : naftero Firefly de 1.3 litros, 8 válvulas.

: naftero Firefly de 1.3 litros, 8 válvulas. Potencia y torque : 99 caballos de fuerza y 128 Nm de torque.

: 99 caballos de fuerza y 128 Nm de torque. Transmisión : manual de cinco velocidades o automática del tipo CVT (variación continua).

: manual de cinco velocidades o automática del tipo CVT (variación continua). Tracción: delantera.

La principal novedad de esta actualización se concentra en el corazón de la gama. La variante Drive 1.3 MT pasa a denominarse Drive Plus 1.3 MT y suma un importante salto estético y funcional al incorporar faros delanteros Full LED y faros antiniebla LED. El resto de las opciones de la oferta permanece prácticamente sin modificaciones estéticas ni de confort.

Nuevo Fiat Cronos: seguridad y precios para Argentina

El aspecto más cuestionado del Cronos sigue estando en su dotación de seguridad pasiva, ya que la dotación de airbags continúa siendo una diferencia importante entre las distintas configuraciones: la versión Precision CVT (la más costosa) es la única que ofrece cuatro airbags (dos frontales y dos laterales), mientras que las otras tres variantes de la gama siguen equipadas únicamente con las dos bolsas de aire frontales obligatorias por ley.

A nivel general, el equipamiento de seguridad de serie para todas las versiones incluye:

Control electrónico de estabilidad (ESC) y control de tracción (TC).

Asistente de arranque en pendiente.

Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD).

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Los tapizados del Cronos son espectaculares.

La nueva gama 2027 quedó compuesta por cuatro versiones, todas respaldadas por una garantía oficial de tres años o 100.000 kilómetros. Los precios sugeridos al público para este lanzamiento son:

Fiat Cronos Like 1.3 MT: $33.340.000

Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT: $35.660.000

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT: $40.720.000

Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: $41.340.000

Este recambio de año-modelo se produce mientras el vehículo cordobés atraviesa otro período de éxito en los concesionarios. En el acumulado del primer semestre de 2026, el Cronos registró 12.058 patentamientos, consolidándose en la cima del mercado de autos de pasajeros por delante del Peugeot 208 (11.470 unidades) y del Ford Territory (10.592), según las últimas estadísticas del mercado automotor argentino.