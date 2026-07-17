El temporal obligó a suspender todas las actividades turísticas en alta montaña: prevén hasta 3 metros de nieve

Sin acceso a los centros turísticos

Como consecuencia del temporal, las empresas de turismo fueron notificadas de que no podrán realizar excursiones hacia los distintos atractivos de alta montaña.

Entre los lugares afectados se encuentran Los Puquios y otros centros recreativos ubicados sobre la Ruta Nacional 7, ya que las condiciones meteorológicas impiden garantizar un traslado seguro.

Además, se dispuso una guardia con provisiones en Punta de Vacas para asistir al personal que permanecerá en la zona mientras dure la contingencia.

Penitentes también permanece cerrado

Desde el complejo Penitentes confirmaron que actualmente no es posible acceder al centro de esquí debido a la intensidad de las nevadas.

Si bien están trabajando los pisanieves para dejar las condiciones óptimas para cuando termine el temporal, "de momento está cerrado el paso porque Gendarmería está trabajando en el lugar y nosotros estamos trabajando para que cuando cese la tormenta todo esté totalmente operativo", confirmaron.