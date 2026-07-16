Tres vecinos de Las Cuevas fueron evacuados por el temporal en alta montaña

Para dar una respuesta rápida a la emergencia que se presentaba, se coordinaron las acciones de rescate directamente con el comandante Marcelo Aroldi. El jefe militar está a cargo del Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional y dispuso de inmediato los recursos y el personal necesario para concretar la evacuación de estas tres personas de manera efectiva.

Las nevadas y las complicaciones en alta montaña

El tiempo en la región de alta montaña comenzó a cambiar de manera progresiva. De acuerdo con el informe oficial, a las 15 del miércoles se intensificó el temporal con fuertes precipitaciones níveas que cambiaron por completo las condiciones meteorológicas habituales.

A pesar de la tormenta de nieve que se desató, no todos abandonaron el lugar. En la zona de Las Cuevas permanecen los referentes y los dueños de los locales comerciales. Los coordinadores del operativo confirmaron que mantendrán una comunicación y contacto constante con ellos para asistir ante cualquier situación que lleguen a necesitar.

Los camiones esperando, una típica imagen de los inviernos en el camino a Chile.

Gendarmería coordinó la logística para los camiones

La situación obligó también a tomar medidas preventivas drásticas para el transporte de carga que circula habitualmente. Conforme a lo organizado con el coordinador del Área de Control Integrado (ACI) de Gendarmería Nacional, se dispuso un cambio importante para los camiones que circulan por la ruta.

A partir de las 13 se determinó el cierre definitivo de los portones de ingreso a las playas de estacionamiento del complejo ACI. Esta medida preventiva se tomó con el claro objetivo de impedir el ingreso desordenado de más vehículos pesados y evitar potenciales inconvenientes en las inmediaciones.

De esta forma se activaron los protocolos correspondientes de aparcamiento para un total de 250 camiones. El operativo logístico de contingencia estableció que los vehículos de carga pesada comiencen a ser estacionados en las denominadas playas pulmón de YPF, asegurando un ordenamiento seguro frente a las adversidades climáticas.