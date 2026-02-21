La tormenta dejó calles inundadas, evacuados y vuelos demorados en el aeropuerto de Mendoza

Los daños que dejó la tormenta en Mendoza

Entre las incidentes del aguacero que se produjo en el Gran Mendoza, el céntrico shopping chino, ubicado en calle Las Heras, se inundó. Además, la calle Tiburcio Benegas quedó convertida en un río.

Rescataron a tres conductores arrastrados en el dique Frías

Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los ocupantes de tres vehículos tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos del dique Frías.

Los conductores se movilizaban por el Barrio Supe y fueron empujados por la corriente.

El pronóstico para lo que resta del fin de semana

El pronóstico de Contingencias Climáticas anunció que este domingo la nubosidad irá en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en la noche. Inestable en cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 17°C.

El lunes, habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, tormentas en la noche. Inestable en cordillera. Se espera una máxima de 32°C y una mínima: 17°C

Finalmente, el martes será un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este. La máxima llegará a los 34°C.