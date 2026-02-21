Inicio Tormentas
Contingencias climáticas

La tormenta dejó calles inundadas, evacuados y vuelos demorados en el aeropuerto de Mendoza

Continúa el alerta amarilla por lluvias hasta el domingo. Hubo un incidente en el dique Frías

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La Policía y los Bomberos rescataron a tres personas que fueron arrastrados por el agua al dique Frías.

La Policía y los Bomberos rescataron a tres personas que fueron arrastrados por el agua al dique Frías.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Como lo había previsto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado hubo una intensa tormentas en Mendoza y emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio provincial hasta el domingo en la madrugada. Tres personas fueron rescatadas en el dique Frías. Fueron arrastradas en sus vehículos por la fuerza del agua, desde el barrio Supe.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 61
Una fuerte tormenta en Mendoza hizo colapsar algunas calles, también canales y hubo demoras en los vuelos.

Una fuerte tormenta en Mendoza hizo colapsar algunas calles, también canales y hubo demoras en los vuelos.

Contingencias Climáticas informó que una de las zonas más afectadas fue El Borbollón y la ruta 40, en la zona del aeropuerto de Mendoza. Hubo vuelos demorados y la situación se normalizó pasada la medianoche.

Las zonas afectadas por inundaciones fueron: Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Maipú, Guaymallén, Villa Tulumaya y en el oeste de Jocolí.

Los daños que dejó la tormenta en Mendoza

Entre las incidentes del aguacero que se produjo en el Gran Mendoza, el céntrico shopping chino, ubicado en calle Las Heras, se inundó. Además, la calle Tiburcio Benegas quedó convertida en un río.

Embed - Por la fuerte tormenta en Mendoza, el shopping Yaffani se inundó
Embed - La fuerte tormenta dejó anegada la calle Tiburcio Benegas en Ciudad
Embed - Colapsó el Zanjón de Los Ciruelos tras la tormenta

Rescataron a tres conductores arrastrados en el dique Frías

Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los ocupantes de tres vehículos tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos del dique Frías.

Los conductores se movilizaban por el Barrio Supe y fueron empujados por la corriente.

El pronóstico para lo que resta del fin de semana

El pronóstico de Contingencias Climáticas anunció que este domingo la nubosidad irá en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en la noche. Inestable en cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 17°C.

El lunes, habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, tormentas en la noche. Inestable en cordillera. Se espera una máxima de 32°C y una mínima: 17°C

Finalmente, el martes será un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este. La máxima llegará a los 34°C.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar