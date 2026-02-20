Alerta amarilla por tormentas severas con posible caída de granizo en casi toda la provincia

Una alerta amarilla por tormentas está vigente para este viernes y el sábado en caso todo Mendoza. Las precipitaciones pueden ser muy abundantes por momentos, además de estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.
El fin de semana estará marcado por las tormentas que pueden ser severas desde la tarde de este viernes y se podrían extender durante todo el sábado, según indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil.
Recomendó a todos los mendocinos estar muy atentos a las alertas meteorológicas que se pueden dar durante la jornada de este viernes, cuando se espera que ocurran las tormentas más fuertes.
La alerta amarilla vigente indica que esta situación puede ocurrir en toda la provincia, menos en la cordillera de Mendoza, donde si bien puede haber nubosidad y alguna lluvia, no habría peligro de grandes inconvenientes en esa zona.
Qué indica la alerta amarilla por tormentas
Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que la inestabilidad comenzará en la tarde de este viernes, entre las 16 y las 18 dese el oeste de la provincia y se va a desplazar hacia el este hasta afectar toda la provincia.
Las tormentas pueden ser de "variada intensidad, con fuertes ráfagas de viento, abundante caída precipitación en periodos cortos, puede tener actividad eléctrica y posible caída de granizo", indicó la especialista.
La formación de esta tormenta se debe al ingreso de un sistema en altura que está frente a las costas chilenas, que se desplazan hacia el este y al cruzar la cordillera se alimenta de la humedad y el calor que estuvo presente durante la semana, detalló Elizabeth.
La máxima para este viernes será de 26 grados, y las mismas condiciones de tormentas se mantendrán durante el sábado con temperaturas que irán de los 17 grados a los 26 grados.
Después de la alerta por tormentas, el domingo mejoran las condiciones y no habría precipitaciones en Mendoza.