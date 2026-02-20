Alerta amarilla por tormentas severas con posible caída de granizo en casi toda la provincia

La alerta amarilla vigente indica que esta situación puede ocurrir en toda la provincia, menos en la cordillera de Mendoza, donde si bien puede haber nubosidad y alguna lluvia, no habría peligro de grandes inconvenientes en esa zona.

Qué indica la alerta amarilla por tormentas

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que la inestabilidad comenzará en la tarde de este viernes, entre las 16 y las 18 dese el oeste de la provincia y se va a desplazar hacia el este hasta afectar toda la provincia.

Las tormentas pueden ser de "variada intensidad, con fuertes ráfagas de viento, abundante caída precipitación en periodos cortos, puede tener actividad eléctrica y posible caída de granizo", indicó la especialista.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 39 Se espera que las tormentas comiencen en el oeste de Mendoza y se desplacen hacia el este por toda la provincia. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La formación de esta tormenta se debe al ingreso de un sistema en altura que está frente a las costas chilenas, que se desplazan hacia el este y al cruzar la cordillera se alimenta de la humedad y el calor que estuvo presente durante la semana, detalló Elizabeth.

La máxima para este viernes será de 26 grados, y las mismas condiciones de tormentas se mantendrán durante el sábado con temperaturas que irán de los 17 grados a los 26 grados.

Después de la alerta por tormentas, el domingo mejoran las condiciones y no habría precipitaciones en Mendoza.