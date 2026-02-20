Inicio Sociedad Tormentas
Alerta amarilla por tormentas severas con posible caída de granizo en casi toda la provincia

El pronóstico del tiempo indica que este viernes estará marcado por tormentas que pueden ser muy intensas por momentos. Rige una alerta amarilla

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Hay alerta amarilla en casi toda la provincia por tormentas que pueden ser severas en algunos sectores. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una alerta amarilla por tormentas está vigente para este viernes y el sábado en caso todo Mendoza. Las precipitaciones pueden ser muy abundantes por momentos, además de estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

El fin de semana estará marcado por las tormentas que pueden ser severas desde la tarde de este viernes y se podrían extender durante todo el sábado, según indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil.

Las tormentas podrían ser severas, con fuerte viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Imagen ilustrativa.

Recomendó a todos los mendocinos estar muy atentos a las alertas meteorológicas que se pueden dar durante la jornada de este viernes, cuando se espera que ocurran las tormentas más fuertes.

La alerta amarilla vigente indica que esta situación puede ocurrir en toda la provincia, menos en la cordillera de Mendoza, donde si bien puede haber nubosidad y alguna lluvia, no habría peligro de grandes inconvenientes en esa zona.

Qué indica la alerta amarilla por tormentas

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que la inestabilidad comenzará en la tarde de este viernes, entre las 16 y las 18 dese el oeste de la provincia y se va a desplazar hacia el este hasta afectar toda la provincia.

Las tormentas pueden ser de "variada intensidad, con fuertes ráfagas de viento, abundante caída precipitación en periodos cortos, puede tener actividad eléctrica y posible caída de granizo", indicó la especialista.

Se espera que las tormentas comiencen en el oeste de Mendoza y se desplacen hacia el este por toda la provincia. Imagen ilustrativa.

La formación de esta tormenta se debe al ingreso de un sistema en altura que está frente a las costas chilenas, que se desplazan hacia el este y al cruzar la cordillera se alimenta de la humedad y el calor que estuvo presente durante la semana, detalló Elizabeth.

La máxima para este viernes será de 26 grados, y las mismas condiciones de tormentas se mantendrán durante el sábado con temperaturas que irán de los 17 grados a los 26 grados.

Después de la alerta por tormentas, el domingo mejoran las condiciones y no habría precipitaciones en Mendoza.

