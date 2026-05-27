Remojar corchos de vino en aceite viejo: para qué se usa este truco casero

El aceite viejo, cuando ya no lo vamos a usar o no sirve para cocinar, generalmente se descarta de forma insegura. Tirar aceite por las cañerías o tirarlo en la tierra son dos errores gravísimos.

El aceite es un contaminante muy nocivo para los suelos y el agua. La forma segura de eliminar los restos de aceite que ya no vas a usar es colocarlos en una botella plástica bien cerrada y llevarla al punto de reciclaje más cercano.

También se puede formar una pasta de aceite o una especie de masa mezclando este ingrediente caliente con almidón de maíz. Esta pasta se coloca en una bolsa bien cerrada y es mucho más fácil de desechar.

Paso a paso: cómo aprovechar el aceite y los corchos de vino viejos

Para aprovechar el aceite y los corchos viejos, existe un truco casero de parrillero experto. Prender el fuego para el asado no es nada sencillo para los principiantes.

Este truco casero tiene como finalidad facilitar justamente ese momento de encendido. A veces conviene tener algún elemento o sustancia que avive el fuego más rápido.

Para este truco casero vas a necesitar unos 8 o 10 corchos de vino viejos, un frasco con tapa a rosca y la cantidad suficiente de aceite viejo como para cubrir el frasco.

Embed - Seba Sappa on Instagram: "Te va como iniciador ? ¿Qué les parece esta fórmula? Corchos + Frasco + Aceite usado. Lo tenes a mano para prender el fuego sin complicarte. Soy de los que AMAN FUERTE hacer todo el ritual de los palitos, la cabañita, y prender el fuego. Siempre viene bien aprender un recurso nuevo . Envia o arroba en los comentarios a ese amig@ que le cuesta arrancar (el fuego). Abrazoooooo! #fuego #asado #comida #leña" View this post on Instagram

Para empezar con el truco casero, coloca en el interior del frasco los corchos de vino y el aceite, tal como se ve en el video. Deja los corchos de vino en aceite, con el frasco bien cerrado, hasta que tengas que usar alguno para encender el fuego. Llegado el momento, solo tienes que retirar uno o dos corchos embebidos en aceite y ponerlos sobre la parrilla. Por encima, coloca los palos o ramas y enciende el fuego colocando el encendedor directamente sobre el cocho de vino con aceite. Con este truco casero la llama se prende al instante.

Un truco con aceite y algo más: consejos para limpiar la parrilla del asado

No basta con saber prender un buen fuego para el asado; también es bueno tener cerca un truco casero para limpiar la parrilla antes de colocar la carne.

parilla sucia Limpia la parrilla antes y después de realizar el asado.