Remojar corchos de vino en aceite viejo: para qué se usa este truco casero

Cuando sobra aceite después de freír y ya no se puede usar para cocinar, existen dos opciones seguras: reutilizarlo en algo completamente diferente o descartarlo sin contaminar el ambiente. Existe un truco casero de parrillero experto para reutilizar el aceite viejo y de paso aprovechar los corchos de vino viejos que no sirven para nada.
Un truco casero no solo sirve para limpiar u ordenar la casa. Existen trucos artesanales y procedimientos sencillos para casi todo problema hogareño. Solo hay que encontrar el más efectivo, económico y a la vez seguro para cada asunto.
El aceite viejo, cuando ya no lo vamos a usar o no sirve para cocinar, generalmente se descarta de forma insegura. Tirar aceite por las cañerías o tirarlo en la tierra son dos errores gravísimos.
El aceite es un contaminante muy nocivo para los suelos y el agua. La forma segura de eliminar los restos de aceite que ya no vas a usar es colocarlos en una botella plástica bien cerrada y llevarla al punto de reciclaje más cercano.
También se puede formar una pasta de aceite o una especie de masa mezclando este ingrediente caliente con almidón de maíz. Esta pasta se coloca en una bolsa bien cerrada y es mucho más fácil de desechar.
Paso a paso: cómo aprovechar el aceite y los corchos de vino viejos
Para aprovechar el aceite y los corchos viejos, existe un truco casero de parrillero experto. Prender el fuego para el asado no es nada sencillo para los principiantes.
Este truco casero tiene como finalidad facilitar justamente ese momento de encendido. A veces conviene tener algún elemento o sustancia que avive el fuego más rápido.
Para este truco casero vas a necesitar unos 8 o 10 corchos de vino viejos, un frasco con tapa a rosca y la cantidad suficiente de aceite viejo como para cubrir el frasco.
- Para empezar con el truco casero, coloca en el interior del frasco los corchos de vino y el aceite, tal como se ve en el video.
- Deja los corchos de vino en aceite, con el frasco bien cerrado, hasta que tengas que usar alguno para encender el fuego.
- Llegado el momento, solo tienes que retirar uno o dos corchos embebidos en aceite y ponerlos sobre la parrilla. Por encima, coloca los palos o ramas y enciende el fuego colocando el encendedor directamente sobre el cocho de vino con aceite. Con este truco casero la llama se prende al instante.
Un truco con aceite y algo más: consejos para limpiar la parrilla del asado
No basta con saber prender un buen fuego para el asado; también es bueno tener cerca un truco casero para limpiar la parrilla antes de colocar la carne.
- Lo mejor es limpiar la parrilla del asado siempre en caliente para que la grasa se despegue mejor.
- Pasar una cebolla o un limón para limpiar la parrilla es un viejo truco casero que funciona muy bien.
- Cuando no uses la parrilla, lo mejor es cubrirla con una funda impermeable.