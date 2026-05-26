¿Qué puedo hacer para revivir una pared carcomida por la humedad?

¿Qué es la humedad y cómo aparece?

Pero, ¿qué es la humedad? Cuando en la pared aparecen manchas de agua, cuando se infla la pintura de un techo o cuando se llena de hongos alguna parte estructural de la casa, puede que estemos frente a un problema de humedad.

Esto aparece cuando hay un problema crónico de condensación en los espacios cerrados. La condensación es básicamente el vapor de agua acumulado que se queda en los techos y paredes de la casa.

Generalmente, la pared de una casa o el techo están revestidos con pinturas comunes y están fabricados con materiales que absorben humedad, aunque hoy en día existen opciones de pigmentos y placas para combatir la humedad.

burbujas de humedad La humedad, a la larga, puede generar problemas estructurales graves.

Esta condensación se empieza a quedar en las paredes; a veces, incluso, ni siquiera es un problema de vapor externo y es una cuestión interna de las paredes relacionada con cañerías o tubos de agua.

El exceso de humedad termina saturando la pared, se empiezan a formar hongos y se descascarará progresivamente. Si no arreglo una pared con humedad, no solo se puede romper poco a poco, también puede llenar los espacios de mal olor y generar moho en los muebles o la ropa.

¿Qué factores aumentan la humedad? Si vivimos en espacios donde llueve mucho, puede que la humedad sea mayor, o si hay fugas de tuberías y falta de ventilación en el hogar.

Para evitar la humedad antes de buscar un truco casero de arreglos, conviene ventilar bien los espacios, usar deshumidificadores, colocar pinturas antihumedad, reparar las filtraciones y aislar las paredes.

Con un truco casero: cómo recuperar una pared con mucha humedad

Para arreglar una pared que ya está medio carcomida por la humedad, vas a necesitar algunos productos específicos y herramientas de construcción.

Además, hay que determinar la causa de la humedad; si es por una cañería rota, primero hay que llamar al plomero. Es importante no realizar ningún truco casero sin antes determinar la gravedad del asunto.

humedad en la pared Estos productos para la humedad los venden en las tiendas de pintura o construcción.