Blotting pisa fuerte en el mercado de Mendoza y expande su alcance al interior del país

Con una propuesta diferencial en el mercado, Blotting ofrece sus productos con instalación incluida, garantizando resultados efectivos y duraderos. Este modelo, que combina calidad de materiales con mano de obra especializada, ha sido clave en la expansión sostenida de la marca y en la confianza de sus clientes.
Gracias a su logística de obras, la empresa logra llegar a distintos puntos del interior, brindando soluciones integrales para problemas de humedad tanto en casas particulares como en espacios comerciales.
En este contexto, uno de los productos que hoy se destaca especialmente es su línea de cielorrasos, que actualmente se encuentran a un precio altamente competitivo. Además de su función estética, estos cielorrasos ofrecen múltiples beneficios: son antihumedad, térmicos y acústicos, lo que permite mejorar significativamente el confort de los ambientes.
Esta combinación de propiedades no solo resuelve problemas estructurales sino que también contribuye a una mayor eficiencia energética, ayudando a mantener la temperatura interior y generando un ahorro concreto en el consumo de energía.
Blotting lanzó una solución innovadora para el mercado
En el marco de este crecimiento, Blotting también anuncia el lanzamiento de un nuevo producto: su impermeabilizante líquido, una solución innovadora que está disponible a partir de este mes, bajo la modalidad de provisión e instalación incluida.
Este nuevo desarrollo busca ampliar la oferta de la empresa y responder a una demanda creciente del mercado.
Actualmente, el producto ya se encuentra en etapa de preventa, ofreciendo a los clientes la posibilidad de acceder de manera anticipada a esta nueva solución.
Con estos avances, Blotting continúa posicionándose como una marca referente en el sector, apostando al desarrollo regional y a brindar soluciones definitivas a los problemas de humedad, con innovación, calidad y servicio integral. Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la empresa.