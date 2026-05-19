Blotting pisa fuerte en el mercado de Mendoza y expande su alcance al interior del país

Esta combinación de propiedades no solo resuelve problemas estructurales sino que también contribuye a una mayor eficiencia energética, ayudando a mantener la temperatura interior y generando un ahorro concreto en el consumo de energía.

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Blotting lanzó una solución innovadora para el mercado

En el marco de este crecimiento, Blotting también anuncia el lanzamiento de un nuevo producto: su impermeabilizante líquido, una solución innovadora que está disponible a partir de este mes, bajo la modalidad de provisión e instalación incluida.

Este nuevo desarrollo busca ampliar la oferta de la empresa y responder a una demanda creciente del mercado.

Blotting empresa soluciones antihumedad para las casas Foto: Gentileza Blotting

Actualmente, el producto ya se encuentra en etapa de preventa, ofreciendo a los clientes la posibilidad de acceder de manera anticipada a esta nueva solución.

Con estos avances, Blotting continúa posicionándose como una marca referente en el sector, apostando al desarrollo regional y a brindar soluciones definitivas a los problemas de humedad, con innovación, calidad y servicio integral. Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la empresa.