Maxus llega a Mendoza: precios, y modelos de las pick-ups y SUV chinas

Al mercado automotriz de Mendoza se le suma una nueva propuesta, la marca china Maxus. La alternativa viene a competir con grandes marcas ofreciendo alta tecnología, seguridad y una interesante relación precio-calidad. La firma Viñas Motors, creada por Federico Balter y la familia Pulenta, busca seguir consolidándose en Cuyo; en esta oportunidad con pick-ups y SUV.
Maxus finalmente llegó a Mendoza
Tras su exitosa presentación en Expoagro en Buenos Aires en marzo de este año y el inicio de la apertura de concesionarios en todo el país, Maxus finalmente llegó a Mendoza.
"Estamos muy contentos de estar en Mendoza inaugurando el primer concesionario oficial Maxus, que próximamente se convertirá en el concesionario de la región de Cuyo. Es una marca que llegó para quedarse”, expresó Nicolás Muñoz, gerente general de Colcar.
El mercado local se ha convertido en uno de los pilares de los vehículos con caja. Esta apuesta de Viñas Motors está intrínsecamente relacionada con esta tendencia y con el desarrollo productivo mendocino, vinculado al crecimiento del sector minero, del petróleo y agrícola.
"Con la nueva matriz productiva de Mendoza, el ingreso a la minería, el renacimiento del petróleo y las necesidades de nuestra economía, contar con esta opción de excelente relación precio-calidad nos posiciona como una alternativa sumamente competitiva para el cliente local”, aseguró Federico Balter, socio gerente de Viñas Motors.
Los modelos con los que llega Maxus a Mendoza
Serie T60
- T60 Doble Cabina 4x2: la opción de entrada de gama, con un precio altamente competitivo de USD 28.000.
- T60 4x4: diseñada para terrenos más exigentes y tareas de tracción integral.
- T60 Minera: una versión especialmente adaptada para la industria. Cuenta con todos los controles de seguridad activa y asistencia a la conducción (ADAS) requeridos por los exigentes estándares de los emprendimientos mineros y petroleros.
- T60 Max: la versión tope de gama en pickups. Equipada con transmisión automática, cámara de visión 360°, asientos calefaccionados para conductor y acompañante, frenos autónomos, control de somnolencia y alerta de invasión de carril.
SUV D90
- Una imponente camioneta carrozada con tres filas de asientos (capacidad para 7 pasajeros).
- Equipada con motor biturbo diésel híbrido, una de las grandes novedades del mercado.
- Ofrece 10 modos de manejo y doble bloqueo de diferencial, ideal para el off-road más exigente.
Con el debut de Maxus en Mendoza, el próximo gran paso de Viñas Motors es la apertura del espacio exclusivo para Kaiyi. Esta marca china del segmento de los SUV que se destaca por incorporar motorizaciones híbridas, una de las tendencias con mayor proyección en el mercado automotriz actual.
La firma ya hace pie en el país con dos propuestas bien definidas: el compacto Kaiyi X3 y el familiar Kaiyi X7.
Desde Viñas Motors además confirmaron que hay posibilidades de financiación y que ya cuentan con camionetas para test drive y en exhibición. Los modelos de Maxus, y próximamente Kaiyi, se encuentran en San Martin 2650 de Godoy Cruz.
En pocas palabras
- Maxus llega a Mendoza: La automotriz china desembarca con su línea de pick-ups y SUV.
- Modelos disponibles: Se ofrecen la Serie T60 (varias versiones) y el SUV D90 con motor híbrido.
- Oportunidad local: Viñas Motors busca capitalizar el crecimiento productivo mendocino con estas nuevas propuestas.