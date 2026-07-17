Maxus llega a Mendoza: precios, y modelos de las pick-ups y SUV chinas

El mercado local se ha convertido en uno de los pilares de los vehículos con caja. Esta apuesta de Viñas Motors está intrínsecamente relacionada con esta tendencia y con el desarrollo productivo mendocino, vinculado al crecimiento del sector minero, del petróleo y agrícola.

"Con la nueva matriz productiva de Mendoza, el ingreso a la minería, el renacimiento del petróleo y las necesidades de nuestra economía, contar con esta opción de excelente relación precio-calidad nos posiciona como una alternativa sumamente competitiva para el cliente local”, aseguró Federico Balter, socio gerente de Viñas Motors.

Viñas Motors busca capitalizar el crecimiento productivo mendocino con estas nuevas propuestas.

Los modelos con los que llega Maxus a Mendoza

Serie T60

T60 Doble Cabina 4x2: la opción de entrada de gama, con un precio altamente competitivo de USD 28.000.

T60 4x4: diseñada para terrenos más exigentes y tareas de tracción integral.

T60 Minera: una versión especialmente adaptada para la industria. Cuenta con todos los controles de seguridad activa y asistencia a la conducción (ADAS) requeridos por los exigentes estándares de los emprendimientos mineros y petroleros.

T60 Max: la versión tope de gama en pickups. Equipada con transmisión automática, cámara de visión 360°, asientos calefaccionados para conductor y acompañante, frenos autónomos, control de somnolencia y alerta de invasión de carril.

SUV D90

Una imponente camioneta carrozada con tres filas de asientos (capacidad para 7 pasajeros).

Equipada con motor biturbo diésel híbrido, una de las grandes novedades del mercado.

Ofrece 10 modos de manejo y doble bloqueo de diferencial, ideal para el off-road más exigente.

T60 Max es la versión tope de gama en pickups.

Con el debut de Maxus en Mendoza, el próximo gran paso de Viñas Motors es la apertura del espacio exclusivo para Kaiyi. Esta marca china del segmento de los SUV que se destaca por incorporar motorizaciones híbridas, una de las tendencias con mayor proyección en el mercado automotriz actual.

La firma ya hace pie en el país con dos propuestas bien definidas: el compacto Kaiyi X3 y el familiar Kaiyi X7.

Desde Viñas Motors además confirmaron que hay posibilidades de financiación y que ya cuentan con camionetas para test drive y en exhibición. Los modelos de Maxus, y próximamente Kaiyi, se encuentran en San Martin 2650 de Godoy Cruz.