Le robaron un viejo Torino en la playa del supermercado y se hará millonario tras un largo juicio

Lo que comenzó como una salida cotidiana al supermercado terminó en una batalla judicial que se extendió durante casi una década. Es que 10 años después del robo de su auto en la playa de estacionamiento de un comercio de Temperley, un hombre obtuvo un fallo favorable: la Justicia condenó al supermercado a pagarle 17 millones de pesos, más intereses.
El episodio ocurrió el 3 de febrero de 2016, cuando el cliente estacionó su Torino TSX en el predio del supermercado, ubicado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, e ingresó junto a su esposa para realizar compras. Al regresar, el vehículo había desaparecido.
Tras advertir el robo, dio aviso al personal de seguridad y presentó la denuncia policial. El automóvil nunca fue recuperado y, además, no tenía cobertura de seguro contra robo o hurto.
La Justicia responsabilizó al supermercado por el robo del auto
Durante el proceso, el damnificado presentó el comprobante de ingreso al estacionamiento, el ticket de compra, la denuncia policial y acreditó que había abonado con tarjeta de crédito, pruebas que confirmaron su presencia en el lugar el día del hecho.
La empresa, por su parte, sostuvo que no tenía responsabilidad porque el conductor había estacionado por sus propios medios, conservó las llaves del vehículo y existían carteles que advertían que no respondía por robos o daños.
Sin embargo, el juez Pablo Daniel Frick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 14, rechazó esos argumentos. En la sentencia afirmó que el estacionamiento constituye un servicio destinado a atraer clientes y, por lo tanto, el comercio asume una obligación de seguridad y custodia sobre los vehículos.
Además, remarcó que la empresa no aportó pruebas relevantes, como registros del personal de seguridad, imágenes de cámaras o testimonios de empleados que permitieran desvirtuar el relato del cliente.
Para calcular la indemnización, el magistrado tomó como referencia el valor actualizado del Torino TSX, un modelo clásico de difícil cotización por la escasez de unidades disponibles. La reparación quedó fijada en $15 millones por el valor del automóvil y $2 millones por la privación de uso, según publica TN.
Aunque la sentencia aún no está firme y puede ser apelada, el fallo refuerza el criterio judicial de que los comercios que ofrecen estacionamiento para sus clientes deben responder por los daños o robos ocurridos dentro de sus predios.
En pocas palabras
- Robo de auto: un Torino fue robado en 2016 del estacionamiento de un supermercado.
- Fallo judicial: la Justicia condenó al comercio a pagar 17 millones de pesos por incumplir su deber de custodia.
- Indemnización: el monto se fijó en 15 millones por el valor del auto y 2 millones por la privación de uso, más intereses.