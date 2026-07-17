Le robaron un viejo Torino en la playa del supermercado y se hará millonario tras un largo juicio

La Justicia falló a favor del dueño de un auto que sufrió un robo en un supermercado. Imagen ilustrativa.

La Justicia responsabilizó al supermercado por el robo del auto

Durante el proceso, el damnificado presentó el comprobante de ingreso al estacionamiento, el ticket de compra, la denuncia policial y acreditó que había abonado con tarjeta de crédito, pruebas que confirmaron su presencia en el lugar el día del hecho.

La empresa, por su parte, sostuvo que no tenía responsabilidad porque el conductor había estacionado por sus propios medios, conservó las llaves del vehículo y existían carteles que advertían que no respondía por robos o daños.

Sin embargo, el juez Pablo Daniel Frick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 14, rechazó esos argumentos. En la sentencia afirmó que el estacionamiento constituye un servicio destinado a atraer clientes y, por lo tanto, el comercio asume una obligación de seguridad y custodia sobre los vehículos.

El histórico Renault Torino. Imagen ilustrativa.

Además, remarcó que la empresa no aportó pruebas relevantes, como registros del personal de seguridad, imágenes de cámaras o testimonios de empleados que permitieran desvirtuar el relato del cliente.

Para calcular la indemnización, el magistrado tomó como referencia el valor actualizado del Torino TSX, un modelo clásico de difícil cotización por la escasez de unidades disponibles. La reparación quedó fijada en $15 millones por el valor del automóvil y $2 millones por la privación de uso, según publica TN.

Aunque la sentencia aún no está firme y puede ser apelada, el fallo refuerza el criterio judicial de que los comercios que ofrecen estacionamiento para sus clientes deben responder por los daños o robos ocurridos dentro de sus predios.