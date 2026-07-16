Envolver las llaves del auto en aluminio: por qué hacerlo y cuál es el beneficio

En lugar de propagarse y quedar expuesta a los amplificadores de señal de los ladrones, la energía se disipa en el metal. Llevar a cabo este procedimiento no requiere ninguna inversión extra ni pasos complejos:

Cortá un pedazo de papel aluminio de tamaño estándar.

Envolvé por completo el mando o la llave inteligente de tu auto cuando estés en casa (evitando dejar huecos por donde pueda filtrarse la frecuencia).

Dejala guardada en tu lugar habitual, sabiendo que ningún escáner externo podrá clonarla desde la calle o a través de las paredes de tu hogar.

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

Al eliminar la emisión de la señal mientras el auto está estacionado, reducís a cero la posibilidad de sufrir un hackeo o un robo bajo la mencionada modalidad.

Truco casero y efectivo

Además, a diferencia de los costosos sistemas de alarma o rastreo satelital que requieren instalaciones complejas y mantenimiento, este método es completamente gratis y reutilizable en el día a día, ideal para cuando dejás el auto en lugares desconocidos.

Una solución simple, un truco casero respaldado por la física elemental que cuida tu vehículo y optimiza tu tranquilidad. ¿Estás listo para implementarlo?