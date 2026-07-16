Lámpara de sal: por qué están presentes en los spa y hoteles y que beneficios trae

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, tener una lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos las razones de sus beneficios y por qué son muy utilizadas en el mundo del spa, la relajación y los hoteles.
Lámpara de sal: por qué están presentes en los spa y hoteles
Cuando eliges ir a descansar a un hotel o un spa de masajes, probablemente notaste que esta lámpara de sal estaba presente. El estrés, la tensión y la fatiga se convierten en los factores de ir a este tipo de lugares.
Muchos de ellos pueden colocar la lámpara de sal de Himalaya en su área de vestíbulo o en las salas de tratamiento para brindar a sus clientes una experiencia rejuvenecedora. Las personas allí sentirán una clara diferencia, en el momento en que ingresen a las salas de tratamiento del aire exterior contaminado a un ambiente purificado y fresco.
Esta lámpara creará un ambiente maravilloso, su suave brillo inducirá sensaciones de tranquilidad y sosiego durante su masaje. Se sentirán rodeados de aire de calidad y un ambiente sereno para relajarse y descansar.
Además, una lámpara de sal en la zona de espera del restaurante u hotel aportará un toque acogedor a estos espacios, ya que brillan con un suave resplandor ámbar. Emiten vibraciones pacíficas debido a su presencia resplandeciente y el brillo relajante hace que el área sea un espacio cómodo.
Estos efectos se explican porque para el feng shui los beneficios de este objeto son muchos. Entre ellos purifican espacios, objetos, el medio ambiente y el cuerpo. Absorben las energías negativas y permiten intercambiarlas con energía positiva, ayuda a liberar la energía estancada, por ende tiene efectos relajantes.