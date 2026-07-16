Lámpara de sal: por qué están presentes en los spa y hoteles y que beneficios trae

Muchos de ellos pueden colocar la lámpara de sal de Himalaya en su área de vestíbulo o en las salas de tratamiento para brindar a sus clientes una experiencia rejuvenecedora. Las personas allí sentirán una clara diferencia, en el momento en que ingresen a las salas de tratamiento del aire exterior contaminado a un ambiente purificado y fresco.

Esta lámpara creará un ambiente maravilloso, su suave brillo inducirá sensaciones de tranquilidad y sosiego durante su masaje. Se sentirán rodeados de aire de calidad y un ambiente sereno para relajarse y descansar.

Su luz cálida y relajante aporta un simbolismo energético y beneficios en la abundancia.

Además, una lámpara de sal en la zona de espera del restaurante u hotel aportará un toque acogedor a estos espacios, ya que brillan con un suave resplandor ámbar. Emiten vibraciones pacíficas debido a su presencia resplandeciente y el brillo relajante hace que el área sea un espacio cómodo.

Estos efectos se explican porque para el feng shui los beneficios de este objeto son muchos. Entre ellos purifican espacios, objetos, el medio ambiente y el cuerpo. Absorben las energías negativas y permiten intercambiarlas con energía positiva, ayuda a liberar la energía estancada, por ende tiene efectos relajantes.