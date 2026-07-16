Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina que aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 dejaron un fuerte impacto sobre el funcionamiento del transporte público en Mendoza. La masiva concentración de personas en calles y espacios públicos impidió la normal prestación del servicio y provocó daños materiales en varios colectivos. Por eso se están analizando algunos cambios importantes.
Final del Mundial: el transporte público evalúa suspender el servicio durante el partido del domingo
La experiencia de los festejos tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 encendió las alarmas en el sistema de transporte
Según el relevamiento realizado tras la jornada de este miércoles por Sipemon (Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza), el 75% de las frecuencias del transporte urbano se vio afectado.
En muchos casos, los colectivos no pudieron completar sus recorridos debido a calles colapsadas y a la gran cantidad de personas que ocupaban la calzada festejando el pase a la final de la Copa del Mundo que se está disputando en Estados Unidos.
Otras unidades directamente no lograron salir de las terminales para realizar sus recorridos habituales en medio de la ola de hinchas argentinos que hasta coparon esquinas céntricas jugando al fútbol, interrumpiendo el tránsito por varios minutos.
El balance de Sipemon incluyó importantes destrozos en las unidades de transporte público de pasajeros: se registraron 15 vidrios rotos, 8 colectivos con daños en sus interiores y techos, además del robo o la rotura de más de 10 martillos de seguridad.
Las zonas más complicadas para el transporte público
Los mayores inconvenientes este miércoles de semifinal del Mundial se registraron en Ugarteche, Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras, donde el servicio recién comenzó a normalizarse alrededor de las 21.30.
De acuerdo con los datos del operativo de seguridad, sólo en el Gran Mendoza más de 50.000 personas salieron a celebrar la clasificación de la Selección, mientras que alrededor de 500 efectivos policiales participaron del dispositivo dispuesto para controlar la movilización de hinchas.
La final del Mundial, que enfrentará este domingo a Argentina y España, volverá a movilizar a miles de mendocinos y genera preocupación entre las autoridades y los trabajadores del transporte ante la posibilidad de que se repitan escenas similares o incluso de mayor magnitud.
El pedido del gremio para la final del Mundial
En ese contexto, el secretario general del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemon), José Micca, pidió que el servicio de transporte público sea suspendido de manera preventiva antes de que concluya el encuentro futbolístico.
"Pretendemos que se paralice el servicio de transporte público de pasajeros este domingo, antes de que finalice el partido y que cada colectivo quede guardado en su respectiva cabecera, hasta tanto finalicen los festejos", expresó el dirigente en declaraciones a Radio Nihuil.
La propuesta busca evitar que las unidades queden expuestas a daños materiales y resguardar la seguridad tanto de los choferes como de los pasajeros, teniendo en cuenta lo ocurrido durante los festejos por la clasificación mundialista.
La idea sería que no haya colectivos en la calle desde mitad del partido, que arranca a las 16 de este domingo, hasta cerca de la medianoche, cuando la gente termine de celebrar en las calles de cada rincón de Mendoza. Eso sí, todo dependerá del desarrollo y el resultado de la final del Mundial.
Ahora resta conocer si las autoridades provinciales y las empresas prestadoras adoptarán alguna medida especial para la jornada del domingo, cuando la Selección Argentina buscará ante España su cuarto título mundial y se espera una convocatoria multitudinaria en calles y plazas de Mendoza y del resto del país.
En pocas palabras
- Festejos por el Mundial: La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026, generando celebraciones masivas.
- Impacto en el transporte: El 75% de las frecuencias de colectivos en Mendoza se vieron afectadas, con daños materiales en unidades.
- Medida preventiva: Sipemon solicitó suspender el servicio de transporte público antes de que finalice el partido del domingo para evitar incidentes.