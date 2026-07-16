Final del Mundial: el transporte público evalúa suspender el servicio durante el partido del domingo

Así de dañado quedó uno de los colectivos durante los festejos por el pase de la Selección a la final del Mundial.

Otras unidades directamente no lograron salir de las terminales para realizar sus recorridos habituales en medio de la ola de hinchas argentinos que hasta coparon esquinas céntricas jugando al fútbol, interrumpiendo el tránsito por varios minutos.

El balance de Sipemon incluyó importantes destrozos en las unidades de transporte público de pasajeros: se registraron 15 vidrios rotos, 8 colectivos con daños en sus interiores y techos, además del robo o la rotura de más de 10 martillos de seguridad.

Las zonas más complicadas para el transporte público

Los mayores inconvenientes este miércoles de semifinal del Mundial se registraron en Ugarteche, Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras, donde el servicio recién comenzó a normalizarse alrededor de las 21.30.

De acuerdo con los datos del operativo de seguridad, sólo en el Gran Mendoza más de 50.000 personas salieron a celebrar la clasificación de la Selección, mientras que alrededor de 500 efectivos policiales participaron del dispositivo dispuesto para controlar la movilización de hinchas.

Así lucía San Rafael al atardecer de este miércoles durante los festejos multitudinarios por el triunfo de la Selección en semifinales del Mundial 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael.

La final del Mundial, que enfrentará este domingo a Argentina y España, volverá a movilizar a miles de mendocinos y genera preocupación entre las autoridades y los trabajadores del transporte ante la posibilidad de que se repitan escenas similares o incluso de mayor magnitud.

El pedido del gremio para la final del Mundial

En ese contexto, el secretario general del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemon), José Micca, pidió que el servicio de transporte público sea suspendido de manera preventiva antes de que concluya el encuentro futbolístico.

"Pretendemos que se paralice el servicio de transporte público de pasajeros este domingo, antes de que finalice el partido y que cada colectivo quede guardado en su respectiva cabecera, hasta tanto finalicen los festejos", expresó el dirigente en declaraciones a Radio Nihuil.

La propuesta busca evitar que las unidades queden expuestas a daños materiales y resguardar la seguridad tanto de los choferes como de los pasajeros, teniendo en cuenta lo ocurrido durante los festejos por la clasificación mundialista.

La idea sería que no haya colectivos en la calle desde mitad del partido, que arranca a las 16 de este domingo, hasta cerca de la medianoche, cuando la gente termine de celebrar en las calles de cada rincón de Mendoza. Eso sí, todo dependerá del desarrollo y el resultado de la final del Mundial.

Ahora resta conocer si las autoridades provinciales y las empresas prestadoras adoptarán alguna medida especial para la jornada del domingo, cuando la Selección Argentina buscará ante España su cuarto título mundial y se espera una convocatoria multitudinaria en calles y plazas de Mendoza y del resto del país.