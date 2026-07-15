La cifra millonaria que se aseguró la Selección argentina por alcanzar la final del Mundial 2026

Aun aquellas selecciones que quedaron en el camino tras el cierre de la fase de grupos tuvieron su premio, ya que la FIFA estableció un mínimo de 10,5 millones de dólares por participar.

Sumado a ello, en la previa del evento cada una recibió también 1,5 millones de dólares destinados a gastos operativos vinculados a la preparación, la logística y la organización interna. En este sentido, a medida que avanzaban, el monto se elevaba. En consecuencia, Argentina, así como España, se aseguró al menos 33 millones de dólares y la selección que levante la copa del mundo ganará 50 millones de dólares. Este último será el monto más alto en la historia de los mundiales.

¿Qué destino le da cada federación al premio que entrega la FIFA?

El premio obtenido por la participación en el mundial es repartido internamente por cada una de las federaciones según la organización interna. La distribución de los fondos se hace entre jugadores, cuerpo técnico y las áreas que formaron parte del certamen internacional.

En el caso de Argentina, así como la FIFA establece un monto inicial para preparativos, la AFA acordó porcentajes y condiciones del reparto también en la previa al inicio de la Copa del Mundo con el plantel y el cuerpo técnico.

Argentina, campeona de Qatar hace cuatro años, se llevó 42 millones de dólares. Por su parte, la subcampeona Francia embolsó 30 millones.

Los ocho millones de dólares que se suman al premio de esta edición representan el incremento del 19% para el ganador del torneo respecto de la anterior competición.

Además del incremento en los montos de los premios, también se elevó el valor mínimo por participación. Mientras que en Qatar 2022 aquellos seleccionados que resultaron eliminados en primera ronda se llevaron la suma de nueve millones de dólares, hoy el piso es de 10,5 millones para quienes superaron la instancia y nueve millones para quienes no lo hicieron.

Una vez finalizado el mundial, la FIFA transfiere el dinero a cada una de las federaciones.