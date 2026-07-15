Gimnasia y Esgrima jugó su segundo amistoso de pretemporada frente a Argentinos Juniors

Gimnasia y Esgrima continúa con su puesta a punto de cara al segundo semestre en Primera División. En ese marco, este miércoles disputó su segundo amistoso de pretemporada en Buenos Aires frente a Argentinos Juniors.
Gimnasia y Esgrima jugó ante Argentinos Juniors en su segundo amistoso de pretemporada de cara al inicio del Clausura en la Primera División
Gimnasia y Esgrima continúa con su puesta a punto de cara al segundo semestre en Primera División. En ese marco, este miércoles disputó su segundo amistoso de pretemporada en Buenos Aires frente a Argentinos Juniors.
El Lobo venía de enfrentarse a Racing en el Predio Tita Mattiussi con dos derrotas en el primero de los cruces de una extensa pretemporada.
En el Predio del equipo de La Paternal, Gimnasia y el Bicho disputaron dos encuentros amistosos, con dos tiempos de 40 minutos cada uno. En el primero, el Lobo terminó imponiéndose 1 a 0 en el marcador con gol de Agustín Módica. En el segundo, el elenco dirigido por Nico Diez se impuso por 3 a 2 con goles de Porcel, Gianini y Silveira. Para el mensana conviertieron Santiago Rodríguez y Nicolás Romano.
En el primer compromiso, el equipo de Darío Franco formó con: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Julián Ceballos; Ignacio Sabatini, Estaban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. Por su parte, Argentinos Juniors paró a: Cortés; Coronel, Álvarez, Godoy, Prieto; Lescano, Gómez, Oroz; López Muñoz, Morales y Jainikoski.
En el segundo partido, ambos equipos realizaron modificaciones y el Bicho formó con: Rodríguez; Silveira, Paredes, Gianini, Bravo; Viveros, Carrizo, Porcel; Alcaraz, Verón y Giménez. Mientras que el Lobo puso en cancha a: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Martín Úbeda, Gerónimo Patritti y Franco Saavedra; Nahuel Barboza y Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Luciano Cingolani y Blas Armoa; Valentino Simoni. Ingresaron en este encuentro también: Ismael Cortez, David Martini, Julián Moya y Nicolás Romano.
Esta tarde, el plantel de Gimnasia y Esgrima regresará a Mendoza para continuar con los entrenamientos de cara al debut en el Torneo Clausura, el próximo viernes 24 de julio ante Central Córdoba (SdE), a las 16.45 en el estadio Víctor Legrotaglie.