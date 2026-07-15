Gimnasia y Esgrima jugó su segundo amistoso de pretemporada frente a Argentinos Juniors

El Lobo venía de enfrentarse a Racing en el Predio Tita Mattiussi con dos derrotas en el primero de los cruces de una extensa pretemporada.

Gimnasia y Esgrima jugó otro amistoso de pretemporada con Argentinos Juniors en Buenos Aires. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima jugó el segundo amistoso de pretemporada con Argentinos Juniors

En el Predio del equipo de La Paternal, Gimnasia y el Bicho disputaron dos encuentros amistosos, con dos tiempos de 40 minutos cada uno. En el primero, el Lobo terminó imponiéndose 1 a 0 en el marcador con gol de Agustín Módica. En el segundo, el elenco dirigido por Nico Diez se impuso por 3 a 2 con goles de Porcel, Gianini y Silveira. Para el mensana conviertieron Santiago Rodríguez y Nicolás Romano.