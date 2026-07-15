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El Xeneize pone primera

Boca jugará con Sarmiento por Copa Argentina: cambio de dorsales y grandes ausencias

Por los 16avos de Copa Argentina se verán las caras Boca y Sarmiento en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, en Rosario

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Vasco comienza su segundo ciclo en Boca Juniors.

El Vasco comienza su segundo ciclo en Boca Juniors.

Rodolfo Arruabarrena dará inicio oficial a su segundo ciclo en Boca Juniors en un encuentro que promete ser muy atractivo, considerando que se trata de un duelo de eliminación directa por la Copa Argentina. Enfrente tendrá a Sarmiento de Junín, un rival que, a priori, asoma como accesible.

De las incorporaciones ya confirmadas el único que será parte de la convocatoria es Leandro Lozano, lateral derecho nacido hace 27 años en Montevideo, Uruguay.

Boca se prepara para continuar su participaci&oacute;n en la Copa Argentina.

Boca se prepara para continuar su participación en la Copa Argentina.

Los convocados de Boca para viajar a Rosario

El partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina se disputará el jueves 16 de julio desde las 21.45 en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, en Rosario.

El Vasco convocó a los siguientes jugadores:

  • Arqueros: Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
  • Mediocampistas: Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Kevin Zenón.
  • Delanteros: Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.
El gui&ntilde;o de Boca a la Selecci&oacute;n argentina en la imagen de los convocados.

El guiño de Boca a la Selección argentina en la imagen de los convocados.

De esta manera el Xeneize tendrá grandes ausencias:

  • Agustín Marchesín (lesionado).
  • Rodrigo Battaglia (lesionado).
  • Adam Bareiro (lesionado).
  • Leandro Paredes (en el Mundial).

Los cambios en los números de Boca

Ya sea por transferencias, porque dejaron de ser tenidos en cuenta o por nuevas incorporaciones, el Vasco decidió cambiar los dorsales de algunos jugadores.

Cavani dej&oacute; vacante la n&uacute;mero 10 de Boca.

Cavani dejó vacante la número 10 de Boca.

  • 24: ingresó Dylan Gorosito por Juan Barinaga.
  • 23: Camilo Rey Domenech recibió la de Marcelo Weigandt.
  • 7: Carlos Palacios pidió la de Exequiel Zeballos.
  • 10: Al salir Edinson Cavani fue Tomás Aranda quien se quedó su número.
  • 21: la pidió Kevin Zenón.
  • 11: Lucas Janson dejó liberado el número que pidió Ángel Romero.

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