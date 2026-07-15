Boca jugará con Sarmiento por Copa Argentina: cambio de dorsales y grandes ausencias

El Vasco convocó a los siguientes jugadores:
- Arqueros: Leandro Brey y Javier García.
- Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Mediocampistas: Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Kevin Zenón.
- Delanteros: Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.
El guiño de Boca a la Selección argentina en la imagen de los convocados.
De esta manera el Xeneize tendrá grandes ausencias:
- Agustín Marchesín (lesionado).
- Rodrigo Battaglia (lesionado).
- Adam Bareiro (lesionado).
- Leandro Paredes (en el Mundial).
Los cambios en los números de Boca
Ya sea por transferencias, porque dejaron de ser tenidos en cuenta o por nuevas incorporaciones, el Vasco decidió cambiar los dorsales de algunos jugadores.
Cavani dejó vacante la número 10 de Boca.
AP
- 24: ingresó Dylan Gorosito por Juan Barinaga.
- 23: Camilo Rey Domenech recibió la de Marcelo Weigandt.
- 7: Carlos Palacios pidió la de Exequiel Zeballos.
- 10: Al salir Edinson Cavani fue Tomás Aranda quien se quedó su número.
- 21: la pidió Kevin Zenón.
- 11: Lucas Janson dejó liberado el número que pidió Ángel Romero.