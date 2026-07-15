Boca jugará con Sarmiento por Copa Argentina: cambio de dorsales y grandes ausencias

De las incorporaciones ya confirmadas el único que será parte de la convocatoria es Leandro Lozano, lateral derecho nacido hace 27 años en Montevideo, Uruguay.

Boca se prepara para continuar su participación en la Copa Argentina.

Los convocados de Boca para viajar a Rosario

El partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina se disputará el jueves 16 de julio desde las 21.45 en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, en Rosario.