Nicole Kidman descolla con la serie de 6 capítulos que tiene horribles revelaciones

Debido a esto, Grace se verá obligada a olvidar lo anterior y crear una nueva vida para su hijo (Noah Jupe).

HBO Max: de qué trata la serie The Undoing

La serie The Undoing tiene 6 episodios. Grace Sachs (Nicole Kidman) es una mujer que ha cumplido todos los sueños de su vida: es una psicóloga que está a punto de publicar su primer libro, tiene un marido devoto, Jonathan Fraser (Hugh Grant), oncólogo pediatra de prestigio, y un hijo que va a uno de los colegios más importantes de Nueva York.

Sin embargo, pocas semanas antes de que su libro se publique, la vida de Grace cambia por completo. Una trágica muerte y la desaparición de su marido Jonathan alteran drásticamente su forma de ver el mundo, y la obligan a comenzar de cero.

Su única preocupación ahora es garantizar que su hijo pueda vivir la vida que se merece. Por desgracia para ambos, la tarea es mucho más complicada de lo que parece.

HBO Max: reparto de la serie The Undoing

Nicole Kidman

Hugh Grant

Edgar Ramirez

Ismael Cruz Cordova

Matilda De Angelis

Lily Rabe

Noma Dumezweni

Noah Jupe

Tráiler de la serie The Undoing