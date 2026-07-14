Nicole Kidman deslumbra con la apasionante serie de 6 capítulos donde nada es lo que parece. HBO Max trae esta excelente propuesta que tiene horribles revelaciones, se trata de The Undoing.
Nicole Kidman descolla con la serie de 6 capítulos que tiene horribles revelaciones
Nicole Kidman deslumbra con la apasionante serie de 6 capítulos donde nada es lo que parece. HBO Max trae esta excelente propuesta que tiene horribles revelaciones
The Undoing es la adaptación a la pequeña pantalla de la novela de Jean Hanff Korelitz, “You should have known”. Se trata de una miniserie limitada compuesta por seis episodios repletos de misterio, dirigidos por Susanne Bier y con el guion de David E. Kelley.
La trama se centra en el matrimonio formado por Grace y Jonathan Fraser (Nicole Kidman y Hugh Grant), quienes llevan una vida feliz hasta que un día se produce un suceso inesperado que lo cambia todo: una muerte violenta que provoca una serie de horribles revelaciones.
Debido a esto, Grace se verá obligada a olvidar lo anterior y crear una nueva vida para su hijo (Noah Jupe).
HBO Max: de qué trata la serie The Undoing
La serie The Undoing tiene 6 episodios. Grace Sachs (Nicole Kidman) es una mujer que ha cumplido todos los sueños de su vida: es una psicóloga que está a punto de publicar su primer libro, tiene un marido devoto, Jonathan Fraser (Hugh Grant), oncólogo pediatra de prestigio, y un hijo que va a uno de los colegios más importantes de Nueva York.
Sin embargo, pocas semanas antes de que su libro se publique, la vida de Grace cambia por completo. Una trágica muerte y la desaparición de su marido Jonathan alteran drásticamente su forma de ver el mundo, y la obligan a comenzar de cero.
Su única preocupación ahora es garantizar que su hijo pueda vivir la vida que se merece. Por desgracia para ambos, la tarea es mucho más complicada de lo que parece.
HBO Max: reparto de la serie The Undoing
- Nicole Kidman
- Hugh Grant
- Edgar Ramirez
- Ismael Cruz Cordova
- Matilda De Angelis
- Lily Rabe
- Noma Dumezweni
- Noah Jupe
Tráiler de la serie The Undoing
En pocas palabras
Nicole Kidman estelariza la serie de 6 capítulos de HBO Max, The Undoing, que se centra en una pareja cuya vida perfecta se desmorona tras una muerte violenta y la desaparición del marido.
- Misterio y Revelaciones: La trama, basada en la novela de Jean Hanff Korelitz, gira en torno a horribles descubrimientos que obligan a Grace (Kidman) a reconstruir su vida.
- Reparto Destacado: La miniserie cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez y Noah Jupe, entre otros.
- Trama Intrincada: La vida de Grace, una psicóloga a punto de publicar su primer libro, se ve alterada drásticamente por la trágica muerte y la desaparición de su esposo.