La serie recién estrenada con el actor de Bebé Reno ya es furor en el mundo

Cuando Ruben, el "hermano" de Niall con quien no tiene relación, aparece en su boda, se desata una explosión de violencia que nos transporta de nuevo a través de sus vidas.

La serie toca algunos temas similares a los que se tocan en series como Adolescencia, poniendo la masculinidad sobre la mesa y todas las cosas que se encuentran a su alrededor, y que pueden empujarla hacia una zona tóxica y peligrosa.

HBO Max: de qué trata la serie Half Man

La trama de la serie Half Man es la historia de Niall y Ruben, quienes se conocen cuando son adolescentes y se convierten en medios hermanos. Niall es callado, reservado y “suave”, mientras que Ruben es violento, irreverente y explosivo, pero, a pesar de sus diferencias, forman una amistad intensa, que siguen cargando hasta la edad adulta.

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De hecho, la serie inicia con Ruben apareciendo en la boda de Niall, pero rápidamente salta al pasado para mostrarnos la historia de estos dos personajes (interpretados por Richard Gadd y Jamie Bell, y por Stuart Campbell y Mitchell Robertson en la versión adolescente), revelando sus secretos, las complejidades de su relación y una serie de eventos que transformaron sus vidas de maneras inesperadas.

El abuso, la violencia, el machismo, la masculinidad tóxica, pero también la hermandad, la búsqueda de la identidad y los vínculos familiares son analizados en esta serie, que sin duda va a dar mucho de qué hablar conforme se van estrenando los capítulos.

HBO Max: reparto de la serie Half Man

Richard Gadd

Jamie Bell

Tráiler de la serie Half Man