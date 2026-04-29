La serie 'La casa de los espíritus' ya ha llegado a Prime Video y promete ser una de las producciones más vistas del año. Las productoras de esta serie son Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino. Además, los showrunners son Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.
¿Superará a la película de 1993?: las claves de la nueva versión de 'La Casa de los Espíritus' de Prime Video
La serie de Prime Video es mucho más fiel al libro de Isabel Allende que la película estrenada en los años 90 y protagonizada por Meryl Streep
¿De qué trata la serie 'La casa de los espíritus'?
Basada en la aclamada novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de América del Sur marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.
La serie se filmó en Chile durante el 2024, y apostaron a crear el entorno original de la novela de Isabel Allende publicada en 1982. Tiene un total de 8 episodios, pero hoy se han estrenado solo los primeros 3. Se estrenará un episodio nuevo cada miércoles.
¿Quiénes protagonizan la serie 'La casa de los espíritus'?
"La casa de los espíritus" es protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretando a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. El elenco también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.
Es importante destacar que hay mucha expectativa puesta en este proyecto, ya que la película de los años 90 contaba con un elenco mayoritarimente blanco para interpretar a una familia chilena.