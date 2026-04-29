Una serie turca de Netflix redefine el género con una trama que cautiva a audiencias globales por su enfoque sentimental y un éxito mundial, se trata de Cruce.
Netflix es una revolución con la sentimental serie turca que es un éxito mundial
Una serie turca de Netflix redefine el género con una trama que cautiva a audiencias globales por su enfoque sentimental y un éxito mundial
Ibrahim Celikkol, un actor turco da vida a Ali Nejat Karasu, un ex piloto de carreras y gran seductor. Ali Nejat se irá de vacaciones a Italia con su mejor amigo y allí ambos conocerán a una joven e idealista pediatra, y Ali hará un descubrimiento que cambiará su vida para siempre.
Netflix: de qué trata la serie Cruce
La trama de Cruce nos presenta a Ali Nejat Karasu (Ibrahim Celikkol), un antiguo playboy y corredor de carreras que se ha reconvertido en hombre de negocios, siguiendo los pasos de su padre, creador de un imperio por el que obtuvo una fortuna, donde ahora él trabaja, Karas Holdings.
A pesar de aparentar tenerlo todo, el verdadero deseo del protagonista es lanzar un nuevo coche, pues eso es su mayor pasión.
Ali Nejat no está interesado en encontrar el amor ni formar una familia, y un día se va a italia en viaje de negocios con su amigo Ayhan (Ege Aydan), donde conocerán a Naz (Belçim Bilgin), una pediatra que los impresiona.
Ella está casada con Umut (Alican Yücesoy) desde hace diez años, pero él cada vez se deja llevar más por su ambición.
Cuando Ali descubre que tiene un hijo que no conocía, Kaan, debe aprender a equilibrar su nueva vida como padre y como empresario, dejándose ayudar por su amiga Naz, a quien Kaan ya conocía.
El matrimonio de naz y Umut comenzará a romperse después de que Ali Nejat entre en sus vidas.
Netflix: reparto de la serie Cruce
- Ibrahim Celikkol
- Belçim Bilgin
- Alican Yücesoy
- Teoman Kumbaracibasi
- Serdar Yegin
- Tülay Günal
Tráiler de la serie Cruce
Dónde ver la serie Cruce, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cruce se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cruce se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cruce se puede ver en Netflix.