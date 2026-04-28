Netflix tiene la melancólica y sentimental película turca que triunfa en el mundo

La cinta de suspenso y crimen que se basa en el libro de Mehmet Eroglu, tiene a Damla Serim como guionista y narra la historia de un investigador privado que debe usar la fuerza para abrirse paso en la red de mentiras que ocultan la verdad detrás de un asesinato.

En la segunda parte de la serie de películas basadas en la trilogía de novelas policíacas de Mehmet Eroglu, el detective privado Sadik Demir (Nejat Isler) sigue nuevas pistas relacionadas con un complicado caso de asesinato.

Una vez más, Sadik tiene que enfrentarse a criminales fríos como el hielo y él mismo cruza muchas líneas durante sus investigaciones.

Netflix: de qué trata la película 10 días de un mal hombre

La sinopsis oficial de Netflix, 10 días de un mal hombre narra la historia de Sadik, “un exabogado que trabaja como investigador privado. Toma un caso complicado y su vida simple comienza a desmoronarse”.

hombre

Además de encontrar a un hombre desaparecido para el líder de una banda, acepta investigar el asesinato de empresario. En tanto, trata de superar una tragedia personal con algunos fármacos.

Netflix: reparto de la película 10 días de un mal hombre

Nejat ler

layda Akdoan

Hazal Filiz Küçükköse

Nejat Isler

Ilayda Alisan

Hazal Subasi

Dónde ver la película 10 días de un mal hombre, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película 10 días de un mal hombre se puede ver en Netflix .

10 días de un mal hombre se puede ver en . Estados Unidos: la película 10 días de un mal hombre se puede ver en Netflix .

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Tráiler de la película 10 días de un mal hombre