La plataforma de streaming Netflix tiene la película 10 días de un mal hombre, un film turco que cautiva a nivel mundial con su trama de suspenso y crimen.
Netflix tiene la melancólica y sentimental película turca que triunfa en el mundo
Netflix tiene la melancólica y sentimental película turca que es un éxito en el mundo por su gran trama argumental
La película está protagonizada por Nejat ler en el papel de un investigador privado que se ve obligado a hacer cosas malas para descubrir la verdad que se esconde tras el asesinato de una mansión.
La cinta de suspenso y crimen que se basa en el libro de Mehmet Eroglu, tiene a Damla Serim como guionista y narra la historia de un investigador privado que debe usar la fuerza para abrirse paso en la red de mentiras que ocultan la verdad detrás de un asesinato.
En la segunda parte de la serie de películas basadas en la trilogía de novelas policíacas de Mehmet Eroglu, el detective privado Sadik Demir (Nejat Isler) sigue nuevas pistas relacionadas con un complicado caso de asesinato.
Una vez más, Sadik tiene que enfrentarse a criminales fríos como el hielo y él mismo cruza muchas líneas durante sus investigaciones.
Netflix: de qué trata la película 10 días de un mal hombre
La sinopsis oficial de Netflix, 10 días de un mal hombre narra la historia de Sadik, “un exabogado que trabaja como investigador privado. Toma un caso complicado y su vida simple comienza a desmoronarse”.
Además de encontrar a un hombre desaparecido para el líder de una banda, acepta investigar el asesinato de empresario. En tanto, trata de superar una tragedia personal con algunos fármacos.
Netflix: reparto de la película 10 días de un mal hombre
- Nejat ler
- layda Akdoan
- Hazal Filiz Küçükköse
- Nejat Isler
- Ilayda Alisan
- Hazal Subasi
Dónde ver la película 10 días de un mal hombre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 10 días de un mal hombre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 10 días de un mal hombre se puede ver en Netflix.
- España: la película 10 días de un mal hombre se puede ver en Netflix.
Tráiler de la película 10 días de un mal hombre