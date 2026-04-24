Netflix: Luis Zahera es furor con la serie española más vista de la historia

Entrevías cuenta con la dirección de Aitor Gabilondo (creador), David Bermejo (creador), Ignacio Mercero, Oriol Ferrer y Luis Oliveros y guionada por David Bermejo y Aitor Gabilondo.

Netflix: de qué trata la serie Entrevías

La historia de Entrevías sigue a Tirso Abantos, un exmilitar retirado de caracter duro que es dueño de una ferretería en un barrio conflictivo de Madrid.

Su vida da un giro inesperado cuando su nieta Iriene, se envuelve con problemas con delincuentes locales.

entrevias

Decidido a protegerla, Tirso se enfrenta a bandas criminales y a la corrupción.

Una serie cargada de tensión y giros inesperados y un fuerte trasfondo social.

Entrevías se convirtió en una de las serias más importantes y vista de la escena española.

Cansado de ver cómo su barrio no deja de deteriorarse, a Tirso no le queda otra que pasar a la acción. En esta ocasión, su adversario será Guillermo Salgado, un hombre de negocios con don de gentes pero pocos escrúpulos, que dirige un turbio fondo de inversiones.

Salgado llega a Entrevías con un ambicioso proyecto: adquirir inmuebles, desalojarlos y levantar nuevas construcciones. El ferretero se verá obligado a tomarse la justicia por su mano cuando descubra que Salgado además está metido en otros asuntos que involucran a los suyos, y querrá entonces hacerle pagar por ello.

Netflix: reparto de la serie Entrevías

José Coronado

Luis Zahera

Felipe Londoño

Nona Sobo

Jordi Sánchez

Laura Ramos

Manuel Tallafé

Manolo Caro

Itziar Atienza

Franky Martín

María de Nati

Miguel Ángel Jiménez

Tráiler de la serie Entrevías

Embed - ENTREVÍAS Temporada 3 Tráiler Español (2023)

Netflix: dónde ver la serie Entrevías, según la zona geográfica