Netflix y Luis Zahera la rompen con la serie española más vista de la historia, se trata de Entrevías y cuenta con la participación estelar de José Coronado.
Netflix: Luis Zahera es furor con la serie española más vista de la historia
La serie española, protagonizada por Luis Zahera, se corona como la producción más vista de la historia en habla hispana en Netflix
Entrevías es la serie española de drama, estrenada en el 2022, es un thriller con cuatro temporadas, se posicionó como la serie más vista en habla hispana.
Entrevías cuenta con la dirección de Aitor Gabilondo (creador), David Bermejo (creador), Ignacio Mercero, Oriol Ferrer y Luis Oliveros y guionada por David Bermejo y Aitor Gabilondo.
Netflix: de qué trata la serie Entrevías
La historia de Entrevías sigue a Tirso Abantos, un exmilitar retirado de caracter duro que es dueño de una ferretería en un barrio conflictivo de Madrid.
Su vida da un giro inesperado cuando su nieta Iriene, se envuelve con problemas con delincuentes locales.
Decidido a protegerla, Tirso se enfrenta a bandas criminales y a la corrupción.
Una serie cargada de tensión y giros inesperados y un fuerte trasfondo social.
Entrevías se convirtió en una de las serias más importantes y vista de la escena española.
Cansado de ver cómo su barrio no deja de deteriorarse, a Tirso no le queda otra que pasar a la acción. En esta ocasión, su adversario será Guillermo Salgado, un hombre de negocios con don de gentes pero pocos escrúpulos, que dirige un turbio fondo de inversiones.
Salgado llega a Entrevías con un ambicioso proyecto: adquirir inmuebles, desalojarlos y levantar nuevas construcciones. El ferretero se verá obligado a tomarse la justicia por su mano cuando descubra que Salgado además está metido en otros asuntos que involucran a los suyos, y querrá entonces hacerle pagar por ello.
Netflix: reparto de la serie Entrevías
- José Coronado
- Luis Zahera
- Felipe Londoño
- Nona Sobo
- Jordi Sánchez
- Laura Ramos
- Manuel Tallafé
- Manolo Caro
- Itziar Atienza
- Franky Martín
- María de Nati
- Miguel Ángel Jiménez
Tráiler de la serie Entrevías
Netflix: dónde ver la serie Entrevías, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Entrevías se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Entrevías se puede ver en Netflix.
- España: la serie Entrevías se puede ver en Netflix.