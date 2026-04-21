Netflix posee uno de los mejores catálogos de películas españolas como esta obra maestra con una actuación memorable del talentoso Luis Tosar, se trata de Quien a hierro mata.
Netflix tiene esta obra maestra con una actuación memorable de Luis Tosar
Netflix posee uno de los mejores catálogos de películas españolas como esta obra maestra con una actuación memorable del talentoso Luis Tosar
En un pueblo de la costa gallega vive Mario (Luis Tosar), un hombre ejemplar. En la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero todos le aprecian. Cuando el narcotraficante más conocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa en la residencia, Mario trata de que Antonio se sienta como en casa.
Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, están al mando del negocio familiar. Pero un fallo en una operación llevará a Kike a la cárcel y les generará una gran deuda con un proveedor colombiano.
Toño recurrirá al enfermero para convencer a su padre de que asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes.
Netflix: de qué trata la película Quien a hierro mata
Mario (Luis Tosar) es el jefe de enfermeros de un geriátrico; se trata de un buen hombre, un trabajador ejemplar, buen compañero, excelente marido y futuro padre.
A su cuidado le han asignado a Antonio Padín (Xoán Cejudo), un conocido narco gallego que sale de la cárcel debido a su delicado estado de salud.
Sus hijos Kike y Toño se hacen cargo de la organización, con unas ideas muy diferentes respecto al futuro, ya que desean hacer negocios con los chinos, a lo que Padín se opone frontalmente.
Haciendo caso omiso, Kike y Toño, hacen un negocio desastroso que termina con Kike en la cárcel y con Toño teniendo que arriesgar aún más para poder saldar la cuenta con un proveedor colombiano.
Toño recurre a Mario para que convenza a su padre de que asuma la deuda, pero el enfermero, asediado por los fantasmas del pasado, tiene sus propios planes.
Netflix: reparto de la película Quien a hierro mata
- Luis Tosar
- Xan Cejudo
- María Vázquez
- Ismael Martínez
- Enric Auquer
Tráiler de la película Quien a hierro mata
Dónde ver la película Quien a hierro mata, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Quien a hierro mata se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Quien a hierro mata se puede ver en Netflix.
- España: la película Quien a hierro mata se puede ver en Netflix.