Netflix tiene esta obra maestra con una actuación memorable de Luis Tosar

Toño recurrirá al enfermero para convencer a su padre de que asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes.

Netflix: de qué trata la película Quien a hierro mata

Mario (Luis Tosar) es el jefe de enfermeros de un geriátrico; se trata de un buen hombre, un trabajador ejemplar, buen compañero, excelente marido y futuro padre.

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A su cuidado le han asignado a Antonio Padín (Xoán Cejudo), un conocido narco gallego que sale de la cárcel debido a su delicado estado de salud.

Sus hijos Kike y Toño se hacen cargo de la organización, con unas ideas muy diferentes respecto al futuro, ya que desean hacer negocios con los chinos, a lo que Padín se opone frontalmente.

Haciendo caso omiso, Kike y Toño, hacen un negocio desastroso que termina con Kike en la cárcel y con Toño teniendo que arriesgar aún más para poder saldar la cuenta con un proveedor colombiano.

Toño recurre a Mario para que convenza a su padre de que asuma la deuda, pero el enfermero, asediado por los fantasmas del pasado, tiene sus propios planes.

Netflix: reparto de la película Quien a hierro mata

Luis Tosar

Xan Cejudo

María Vázquez

Ismael Martínez

Enric Auquer

Tráiler de la película Quien a hierro mata

Embed - QUIEN A HIERRO MATA. Tráiler Oficial | Sony Pictures España

Dónde ver la película Quien a hierro mata, según la zona geográfica