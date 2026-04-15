Netflix es furor con la serie de época turca que es un fenómeno mundial

Matilda, una expresidiaria que trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de 1955, y su hija Rasel. Mientras Matilda intenta arreglar la relación con su hija Rasel, también intenta deshacerse del problemático de Pera, Fistik Ismet. Cuando Matilda empieza a trabajar en el club nocturno, el ambiente que es casi un infierno se convierte en un hogar para los empleados.

Un drama ambientado en la Turquía cosmopolita de los años cincuenta que narra los sacrificios de una madre por recuperar la relación con su hija.

Netflix: de que trata la serie Club Estambul

Club Estambul, la nueva producción del país otomano disponible en Netflix y nos traslada directamente hasta la capital de Turquía de los cosmopolita años cincuenta.

club

Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.

Basada en una historia real, narra las vivencias de Matilda, una mujer con un pasado turbulento que trabaja en un club nocturno para reconectar con una hija adolescente y muy rebelde a la que no pudo criar.

Netflix: reparto de la serie Club Estambul

Gokce Bahadir

Bar Arduc

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdulger

Asude Kalebek

Tráiler de la serie Club Estambul

Embed - Club Estambul | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica