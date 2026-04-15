Netflix contine un catágolo lleno de producciones turcas una más exitosa que la otra, en este caso la serie que se convirtió en fenómento mundial, se trata de Club Estambul.
Netflix es furor con la serie de época turca que es un fenómeno mundial
Netflix contine un catágolo lleno de producciones turcas una más exitosa que la otra, en este caso la serie que se convirtió en fenómento mundial
Club Estambul, cuyo título original es Kulüp, se aleja por completo de otras series turcas que han llegado a nuestro país más centradas en historias románticas, como Tierra amarga, o de comedia, para meterse de lleno en un drama de época ambientado en 1955.
La protagonista es Matilda (Gökçe Bahadr), una mujer que acaba de salir de la cárcel dispuesta a recuperar su vida y, sobre todo, a su hija Rashel (Asude Kalebek), de 17 años y que ha tenido que criarse en un orfanato.
Matilda, una expresidiaria que trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de 1955, y su hija Rasel. Mientras Matilda intenta arreglar la relación con su hija Rasel, también intenta deshacerse del problemático de Pera, Fistik Ismet. Cuando Matilda empieza a trabajar en el club nocturno, el ambiente que es casi un infierno se convierte en un hogar para los empleados.
Un drama ambientado en la Turquía cosmopolita de los años cincuenta que narra los sacrificios de una madre por recuperar la relación con su hija.
Netflix: de que trata la serie Club Estambul
Club Estambul, la nueva producción del país otomano disponible en Netflix y nos traslada directamente hasta la capital de Turquía de los cosmopolita años cincuenta.
Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.
Basada en una historia real, narra las vivencias de Matilda, una mujer con un pasado turbulento que trabaja en un club nocturno para reconectar con una hija adolescente y muy rebelde a la que no pudo criar.
Netflix: reparto de la serie Club Estambul
- Gokce Bahadir
- Bar Arduc
- Salih Bademci
- Frat Tan
- Metin Akdulger
- Asude Kalebek
Tráiler de la serie Club Estambul
Dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.