¿Hasta cuándo llueve en Mendoza? El pronóstico del tiempo anuncia agua y ambiente frío

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con lloviznas persistentes en el Gran Mendoza a lo largo de toda la jornada. Tras un domingo muy nublado, las lluvias comenzaron a hacerse sentir de manera liviana durante la tarde y la noche, cumpliendo con lo adelantado por el pronóstico del tiempo.
Las lluvias continuarán siendo protagonistas en el Gran Mendoza, de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El mal tiempo persistirá durante todo el lunes con lloviznas y cielo cubierto, mientras que el martes se darán las mismas condiciones, mejorando hacia el final de la jornada.
El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que la inestabilidad seguirá presente durante el inicio de la semana, por lo que se recomienda a quienes deban realizar actividades al aire libre mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para Mendoza
El informe del Servicio Meteorológico Nacional señala que durante lo que queda de este lunes predominarán las lloviznas y el cielo mayormente cubierto en Mendoza.
Si bien no se esperan fenómenos de gran intensidad durante la jornada, la presencia de nubes y las precipitaciones intermitentes mantendrán un ambiente fresco y gris todo el día.
La temperatura mínima para este lunes se estima que ronde los 5 grados centígrados, mientras que la máxima llegaría a los 11 grados.
Las condiciones se repetirían este martes, con marcada presencia de lluvias durante la jornada, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 10 grados.
Pronóstico del tiempo: las condiciones mejorarán entre semana
Las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar a partir del miércoles. Sin la presencia de lluvia, el pronóstico del tiempo señala un cielo parcialmente nublado, con un leve ascenso de la temperatura máxima respecto al lunes y martes, con un termómetro llegando a los 13 grados.
El termómetro más elevado y la presencia de sol se harán sentir más hacia el fin de semana, con temperaturas agradables, que rondarán los 15 grados.
En pocas palabras
- El tiempo en Mendoza: Se pronostican lluvias persistentes y ambiente frío durante el lunes y martes, según el Servicio Meteorológico Nacional.
- Mejora gradual: Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y ascenso de temperatura.
- Fin de semana: Se esperan temperaturas agradables y mayor presencia de sol hacia el fin de semana, rondando los 15 grados.