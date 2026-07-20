¿Hasta cuándo llueve en Mendoza? El pronóstico del tiempo anuncia agua y ambiente frío

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que la inestabilidad seguirá presente durante el inicio de la semana, por lo que se recomienda a quienes deban realizar actividades al aire libre mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El pronóstico del tiempo para Mendoza

El informe del Servicio Meteorológico Nacional señala que durante lo que queda de este lunes predominarán las lloviznas y el cielo mayormente cubierto en Mendoza.

Si bien no se esperan fenómenos de gran intensidad durante la jornada, la presencia de nubes y las precipitaciones intermitentes mantendrán un ambiente fresco y gris todo el día.

La temperatura mínima para este lunes se estima que ronde los 5 grados centígrados, mientras que la máxima llegaría a los 11 grados.

Las condiciones se repetirían este martes, con marcada presencia de lluvias durante la jornada, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 10 grados.

Pronóstico del tiempo: las condiciones mejorarán entre semana

Las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar a partir del miércoles. Sin la presencia de lluvia, el pronóstico del tiempo señala un cielo parcialmente nublado, con un leve ascenso de la temperatura máxima respecto al lunes y martes, con un termómetro llegando a los 13 grados.

Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El termómetro más elevado y la presencia de sol se harán sentir más hacia el fin de semana, con temperaturas agradables, que rondarán los 15 grados.