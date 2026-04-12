Netflix tiene la impresionante película basada en hechos reales que se quedó con una importante cantidad de Premios Goya, se trata de La trinchera infinita.
Netflix es un aluvión con la película española que ganó todos los Premios Goya
Netflix tiene la impresionante película basada en hechos reales que se quedó con una importante cantidad de Premios Goya
Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra Civil, y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional.
El miedo a las posibles represalias, así como el amor que sienten el uno por el otro, les condenará a un encierro que se prolongará durante más de 30 años.
La trinchera infinita muestra a las claras lo absurdo del odio acumulado, el despropósito de vivir varado en el pasado y el esperpento del miedo endémico y paralizante, que no conducen más que a la asfixia existencial, individual y colectiva.
No deja de ser un gran drama, pero con momentos distendidos urdidos con destreza.
Netflix: de qué trata la película La trinchera infinita
En 1936, en un pueblo de Andalucía, Higinio Blanco (Antonio de la Torre) escapa de una redada y se esconde en su casa durante los tres años de guerra civil por miedo a las represiones del dictador Franco.
Cuando el conflicto bélico llega a su fin, Higinio le pregunta a su mujer, Rosa (Belén Cuesta): “¿Se ha acabado?” La respuesta es tan absurda como el odio acumulado durante la confrontación: “ha acabado y no acabado”.
Pues los ajustes de cuentas continúan: “Han fusilado al Enrique, al Andrés, al Quijo…”, afirma Rosa. Higinio se convertirá así en un perenne topo y pasará los 30 años siguientes encerrado en su casa por miedo a que le maten.
Netflix: reparto de la película La trinchera infinita
- Antonio de la Torre
- Belén Cuesta
- Vicente Vergara
- José Manuel Poga
- Emilio Palacios
Tráiler de La trinchera infinita
Dónde ver la película La trinchera infinita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La trinchera infinita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La trinchera infinita se puede ver en Netflix.
- España: la película La trinchera infinita se puede ver en Netflix.