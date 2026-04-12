Netflix es un aluvión con la película española que ganó todos los Premios Goya

La trinchera infinita muestra a las claras lo absurdo del odio acumulado, el despropósito de vivir varado en el pasado y el esperpento del miedo endémico y paralizante, que no conducen más que a la asfixia existencial, individual y colectiva.

No deja de ser un gran drama, pero con momentos distendidos urdidos con destreza.

Netflix: de qué trata la película La trinchera infinita

En 1936, en un pueblo de Andalucía, Higinio Blanco (Antonio de la Torre) escapa de una redada y se esconde en su casa durante los tres años de guerra civil por miedo a las represiones del dictador Franco.

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Cuando el conflicto bélico llega a su fin, Higinio le pregunta a su mujer, Rosa (Belén Cuesta): “¿Se ha acabado?” La respuesta es tan absurda como el odio acumulado durante la confrontación: “ha acabado y no acabado”.

Pues los ajustes de cuentas continúan: “Han fusilado al Enrique, al Andrés, al Quijo…”, afirma Rosa. Higinio se convertirá así en un perenne topo y pasará los 30 años siguientes encerrado en su casa por miedo a que le maten.

Netflix: reparto de la película La trinchera infinita

Antonio de la Torre

Belén Cuesta

Vicente Vergara

José Manuel Poga

Emilio Palacios

Tráiler de La trinchera infinita

Embed - La trinchera infinita - Trailer final (HD)

Dónde ver la película La trinchera infinita, según la zona geográfica