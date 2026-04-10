Netflix es un éxito mundial con la serie turca de 6 capítulos más vista de la historia

Fatma muestra cómo una empleada de limpieza puede llegar a transformarse en asesina en serie por una sucesión de terribles casualidades.

Fatma y su hijo con autismo severo malviven de los trabajos de limpieza que le dan ocasionalmente. Hasta que, pese a su apariencia de mujer débil, comete el asesinato de un matón al que su marido debe dinero.

Todo ello con la pistola que roba mientras limpia la oficina de un delincuente llamado Bayran.

A partir de ahí los sucesos se acumulan.

Fatma cuenta con seis capítulos que consiguen atrapar al espectador desde el principio.

Netflix: de qué trata la serie Fatma

Fatma es una mujer que trabaja como empleada del hogar cuya rutina va a cambiar radicalmente de un día para otro. Lo que comienza con la búsqueda de su esposo desaparecido termina con un camino lleno de sangre.

fatma

Tras cometer un homicidio accidental, se ve arrastrada por una serie de terribles casualidades que la obligan a seguir matando para poder protegerse y sobrevivir.

Ha llevado una vida muy dura y esta nueva faceta le sirve para liberarse y dejar atrás años de dolor y esfuerzo. Fatma aprenderá a sanar viejas heridas.

Netflix: reparto de la serie Fatma

Burcu Biricik

Ugur Yücel

Mehmet Yilmaz Ak

Hazal Türesan

Gülcin Kültür Sahin

Olgun Toker

Cagdas Onur Öztürk

Tráiler de la serie Fatma

Embed - Fatma (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Fatma, según la zona geográfica