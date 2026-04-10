Netflix es un éxito mundial con la serie turca más vista de la historia. Una apasionante trama donde todo pasará en 6 capítulos, se trata de Fatma.
Netflix es un éxito mundial con la serie turca de 6 capítulos más vista de la historia
Netflix es un éxito mundial con la serie turca más vista de la historia. Una apasionante trama donde todo pasará en 6 capítulos
La serie turca Fatma de Netflix y repitió el éxito que las producciones turcas vienen teniendo en todo el mundo durante los últimos años.
La serie turca es un thriller que cuenta la historia de una mujer que, de manera accidental, se transforma en una máquina de matar.
Fatma muestra cómo una empleada de limpieza puede llegar a transformarse en asesina en serie por una sucesión de terribles casualidades.
Fatma y su hijo con autismo severo malviven de los trabajos de limpieza que le dan ocasionalmente. Hasta que, pese a su apariencia de mujer débil, comete el asesinato de un matón al que su marido debe dinero.
Todo ello con la pistola que roba mientras limpia la oficina de un delincuente llamado Bayran.
A partir de ahí los sucesos se acumulan.
Fatma cuenta con seis capítulos que consiguen atrapar al espectador desde el principio.
Netflix: de qué trata la serie Fatma
Fatma es una mujer que trabaja como empleada del hogar cuya rutina va a cambiar radicalmente de un día para otro. Lo que comienza con la búsqueda de su esposo desaparecido termina con un camino lleno de sangre.
Tras cometer un homicidio accidental, se ve arrastrada por una serie de terribles casualidades que la obligan a seguir matando para poder protegerse y sobrevivir.
Ha llevado una vida muy dura y esta nueva faceta le sirve para liberarse y dejar atrás años de dolor y esfuerzo. Fatma aprenderá a sanar viejas heridas.
Netflix: reparto de la serie Fatma
- Burcu Biricik
- Ugur Yücel
- Mehmet Yilmaz Ak
- Hazal Türesan
- Gülcin Kültür Sahin
- Olgun Toker
- Cagdas Onur Öztürk
Tráiler de la serie Fatma
Dónde ver la serie Fatma, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Fatma se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Fatma se puede ver en Netflix.
- España: la serie Fatma se puede ver en Netflix.