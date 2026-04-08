Netflix tiene el mejor inventario de producciones españolas, como por ejemplo esta gran serie que rompió récords históricos y no para de tener reproducciones, se trata de Hasta el cielo: La serie.
Netflix arrasa con la serie española que rompió récords históricos
Netflix tiene el mejor inventario de producciones españolas, como por ejemplo esta gran serie que rompió récords históricos y no para de tener reproducciones
En Hasta el cielo: La serie, una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole: Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros ha muerto. Convertida de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar a delante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre, Rogelio, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid.
Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole encontrará en su camino nuevos aliados que la ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo, de nuevo, robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos.
Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.
Netflix: de qué trata la serie Hasta el cielo: La serie
La serie española Hasta el cielo: La serie tiene 1 temporada con 7 episodios. El destino de Sole cambió cuando Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros, muere en un accidente.
Convertida de repente en una joven viuda con un hijo al cargo y un negocio con problemas, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid.
Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo, de nuevo, robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos.
Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.
Netflix: reparto de la serie Hasta el cielo: La serie
- Asia Ortega Leiva
- Luis Tosar
- Álvaro Rico
- Alana La Hija del Jeque
- Richard Holmes
- Patricia Vico
- Fernando Cayo
Tráiler de la serie Hasta el cielo: La serie
Dónde ver la serie Hasta el cielo: La serie, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hasta el cielo: La serie se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hasta el cielo: La serie se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hasta el cielo: La serie se puede ver en Netflix.