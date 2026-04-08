Netflix arrasa con la serie española que rompió récords históricos

Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.

Netflix: de qué trata la serie Hasta el cielo: La serie

La serie española Hasta el cielo: La serie tiene 1 temporada con 7 episodios. El destino de Sole cambió cuando Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros, muere en un accidente.

Convertida de repente en una joven viuda con un hijo al cargo y un negocio con problemas, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid.

Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo, de nuevo, robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos.

Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.

Netflix: reparto de la serie Hasta el cielo: La serie

Asia Ortega Leiva

Luis Tosar

Álvaro Rico

Alana La Hija del Jeque

Richard Holmes

Patricia Vico

Fernando Cayo

Tráiler de la serie Hasta el cielo: La serie

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Dónde ver la serie Hasta el cielo: La serie, según la zona geográfica